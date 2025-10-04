Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лилль» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.80

04 октября 2025 11:43
Лилль - ПСЖ
05 окт. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «ПСЖ» с форой (-1)
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоится центральный матч 7 тура чемпионата Франции, где «Лилль» примет лидера турнира – «ПСЖ». Встреча обещает стать принципиальной: хозяева всегда опасны дома, а гости набрали великолепный ход и не собираются терять очки.

«Лилль»

«Лилль» подходит к встрече после победы в Лиге Европы над «Ромой» (1:0), но в чемпионате дела складываются не так удачно – поражения от «Лиона» и «Ланса» сместили клуб на шестую позицию. В последних пяти матчах команда забила лишь пять голов, пропустив шесть. Хаукон Харальдссон остаeтся главным оружием в атаке, но в одиночку он не способен компенсировать нестабильность обороны. При этом «Лилль» уверенно играет дома – не проигрывает в восьми из десяти последних встреч на своeм поле. Команда делает ставку на компактную структуру, но всe чаще допускает ошибки при стандартах и быстрых выпадах соперников.

«ПСЖ»

Парижане уверенно возглавляют таблицу и подходят к матчу с серией из трeх побед подряд. После фиаско против «Марселя» подопечные Луиса Энрике сделали выводы – 2:0 над «Осером» и триумф в Лиге чемпионов против «Барселоны» (2:1) подтверждают стабильность. Гонсалу Рамуш набрал великолепную форму: девять голов в 21 матче и лидерство по показателю ожидаемых мячей. Команда надeжна в защите – лишь два пропущенных гола за пять матчей, при этом в атаке сохраняет высокий темп и вариативность. ПСЖ не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, показывая зрелый контроль мяча и реализацию стандартов.

Факты о командах

«Лилль»

  • Не проигрывает в 8 из 10 домашних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Ромой» в Лиге Европы (1:0)
  • Пропускает в 4 матчах подряд

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 8 из 10 матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы над «Барселоной» и «Осером» с одинаковым счeтом 2:0
  • Забивает в 8 матчах подряд

Личные встречи
14% (6)
28% (12)
58% (25)
38
Забитых мячей
80
0.88
В среднем за матч
1.86
5:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  1:7
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
05.10.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 1
01.03.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
3 : 1
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
17.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 3
19.02.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 7
21.08.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
1 : 5
06.02.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
29.10.2021
Лилль
Суперкубок Франции, Финал
Лилль
1 : 0
01.08.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0 : 1
03.04.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 0
17.03.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0 : 0
20.12.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
0 : 2
26.01.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
2 : 0
22.11.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
5 : 1
14.04.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
02.11.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
0 : 3
03.02.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
3 : 1
09.12.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
2 : 1
07.02.2017
Лилль
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 1
14.12.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
28.10.2016
ПСЖ
Франция. Кубок лиги, Финал
ПСЖ
2 : 1
23.04.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 0
13.02.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
0 : 1
07.08.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
6 : 1
25.04.2015
Лилль
Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала
Лилль
0 : 1
03.02.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
03.12.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
1 : 3
10.05.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
2 : 2
22.12.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
1 : 0
27.01.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 2
02.09.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
2 : 1
29.04.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
0 : 0
18.12.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
2 : 2
21.05.2011
Лилль
Франция. Кубок, Финал
ПСЖ
0 : 1
14.05.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
0 : 0
15.08.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
3 : 1
16.01.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 0
30.08.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 0
12.04.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
1 : 0
09.11.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0 : 0
26.01.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
1 : 1
26.08.2007
Лилль
Показать все

Прогноз на матч «Лилль» – «ПСЖ»

Ожидается, что «ПСЖ» продолжит доминировать благодаря превосходству в классе и глубине состава. «Лилль» дома способен навязать борьбу, но текущая форма обороны оставляет сомнения: против атакующей машины парижан сдержать давление будет трудно. При этом «ПСЖ» вряд ли раскроется слишком рано – команда играет рационально, предпочитая забивать по ходу матча, а не с первых минут. Оптимальным выбором станет ставка на победу гостей с запасом, либо аккуратный вариант с форой. Вероятен сценарий с умеренным числом голов: парижане уверенно доведут матч до победы, не теряя концентрации в концовке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» с форой (-1) – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Победа «ПСЖ» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 ПСЖ Лилль
Другие прогнозы
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 