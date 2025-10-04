Введите ваш ник на сайте
«Гамбург» - «Майнц»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.76

04 октября 2025 8:18
Гамбург - Майнц
05 окт. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
1.76
Победа «Майнца» с форой 0
5 октября 2025 года в 18:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. Вернувшийся в элиту немецкого футбола «Гамбург» сыграет с «Майнцем».

«Гамбург»

«Гамбург» начал сезон 2025/2026 в Бундеслиге с разочаровывающих результатов, набрав всего пять очков в первых пяти турах. Северогерманская команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, забив лишь два гола при восьми пропущенных, что делает их разницу мячей одной из худших в лиге наравне с другими аутсайдерами.

Последние три игры:

  • Унион – Гамбург 0:0
  • Гамбург – Хайденхайм 2:1
  • Бавария – Гамбург 5:0

«Майнц»

«Карнавальщики» подходят к матчу на «Фолькспаркштадионе» после обидного домашнего поражения 0:2 от дортмундской «Боруссии» 28 сентября. Несмотря на этот результат, команда Бо Анриксена показывает позитивные признаки, особенно в гостевых играх, где она остается непобежденной: одна победа и одна ничья в двух матчах. Датский тренер внедрил прагматичный стиль, делая акцент на оборонительной структуре и быстрых контратаках.

Последние три игры:

  • Омония – Майнц 0:1
  • Майнц – Боруссия Д 0:2
  • Аугсбург – Майнц 1:4

Очные встречи

  • Гамбург – Майнц 0:0
  • Майнц – Гамбург 3:2
  • Гамбург – Майнц 0:0

Прогноз на матч «Гамбург» – «Майнц»

«Майнц» отлично чувствует себя вне родных стен и готов навязать борьбу «динозаврам», которые пока не могут в полной мере освоиться после

возвращения в Бундеслигу.

Прогноз: победа «Майнца» с форой 0, коэффициент – 1.76. Прогноз на счет – 0:1.

1.76
Победа «Майнца» с форой 0
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Майнц Гамбург
Рекомендуем
