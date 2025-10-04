5 октября 2025 года в 18:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. Вернувшийся в элиту немецкого футбола «Гамбург» сыграет с «Майнцем».
«Гамбург»
«Гамбург» начал сезон 2025/2026 в Бундеслиге с разочаровывающих результатов, набрав всего пять очков в первых пяти турах. Северогерманская команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, забив лишь два гола при восьми пропущенных, что делает их разницу мячей одной из худших в лиге наравне с другими аутсайдерами.
Последние три игры:
- Унион – Гамбург 0:0
- Гамбург – Хайденхайм 2:1
- Бавария – Гамбург 5:0
«Майнц»
«Карнавальщики» подходят к матчу на «Фолькспаркштадионе» после обидного домашнего поражения 0:2 от дортмундской «Боруссии» 28 сентября. Несмотря на этот результат, команда Бо Анриксена показывает позитивные признаки, особенно в гостевых играх, где она остается непобежденной: одна победа и одна ничья в двух матчах. Датский тренер внедрил прагматичный стиль, делая акцент на оборонительной структуре и быстрых контратаках.
Последние три игры:
- Омония – Майнц 0:1
- Майнц – Боруссия Д 0:2
- Аугсбург – Майнц 1:4
Очные встречи
- Гамбург – Майнц 0:0
- Майнц – Гамбург 3:2
- Гамбург – Майнц 0:0
Прогноз на матч «Гамбург» – «Майнц»
«Майнц» отлично чувствует себя вне родных стен и готов навязать борьбу «динозаврам», которые пока не могут в полной мере освоиться после
возвращения в Бундеслигу.
Прогноз: победа «Майнца» с форой 0, коэффициент – 1.76. Прогноз на счет – 0:1.