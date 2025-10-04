04 октября 2025 8:10
Чайка - Родина
04 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 4 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «Родина». Игра состоится в Песчанокопском, начало – в 17:00 (мск).
«Чайка»
Команда Дмитрия Комбарова набрала 7 очков и находится на последней позиции в Первой лиге. «Чайка» добыла 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 9:26.
Последние результаты «Чайки»:
- 28.09.25 «Факел» – «Чайка» – 0:0 Первая лига;
- 24.09.25 «Знамя Труда» – «Чайка» – 0:1 Кубок России;
- 20.09.25 «Чайка» – «Спартак» К – 2:4 Первая лига.
«Родина»
«Родина» набрала 19 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Хуана Диаса добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:13.
Предыдущие результаты «Родины»:
- 29.09.25 «Родина» – «Сокол» – 2:0 Первая лига;
- 24.09.25 СКА Хабаровск – «Родина» – 0:1 Кубок России;
- 20.09.25 «Челябинск» – «Родина» – 4:0 Первая лига.
Очные встречи в Первой лиге
- 10.11.24 «Родина» – «Чайка» – 2:0;
- 11.08.24 «Чайка» – «Родина» – 2:2.
Прогноз на матч «Чайка» – «Родина»
Команда с худшей обороной принимает противника, входящего в топ-3 по забитым голам. Намечается интересный и результативный поединок, в котором обязаны побеждать гости.
- Основной прогноз – ТБ (2,5) с кф. 2.20.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.
