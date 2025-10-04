Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Чайка» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 2.20

04 октября 2025 8:10
Чайка - Родина
04 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
ТБ (2,5)
Сделать ставку

В субботу, 4 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «Родина». Игра состоится в Песчанокопском, начало – в 17:00 (мск).

«Чайка»

Команда Дмитрия Комбарова набрала 7 очков и находится на последней позиции в Первой лиге. «Чайка» добыла 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 9:26.

Последние результаты «Чайки»:

  • 28.09.25 «Факел» – «Чайка» – 0:0 Первая лига;
  • 24.09.25 «Знамя Труда» – «Чайка» – 0:1 Кубок России;
  • 20.09.25 «Чайка» – «Спартак» К – 2:4 Первая лига.

«Родина»

«Родина» набрала 19 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Хуана Диаса добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:13.

Предыдущие результаты «Родины»:

  • 29.09.25 «Родина» – «Сокол» – 2:0 Первая лига;
  • 24.09.25 СКА Хабаровск – «Родина» – 0:1 Кубок России;
  • 20.09.25 «Челябинск» – «Родина» – 4:0 Первая лига.

Очные встречи в Первой лиге

  • 10.11.24 «Родина» – «Чайка» – 2:0;
  • 11.08.24 «Чайка» – «Родина» – 2:2.

Прогноз на матч «Чайка» – «Родина»

Команда с худшей обороной принимает противника, входящего в топ-3 по забитым голам. Намечается интересный и результативный поединок, в котором обязаны побеждать гости.

  • Основной прогноз – ТБ (2,5) с кф. 2.20.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.

2.20
ТБ (2,5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Родина Чайка
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 