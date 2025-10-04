В субботу, 4 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «Родина». Игра состоится в Песчанокопском, начало – в 17:00 (мск).

«Чайка»

Команда Дмитрия Комбарова набрала 7 очков и находится на последней позиции в Первой лиге. «Чайка» добыла 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 9:26.

Последние результаты «Чайки»:

28.09.25 «Факел» – «Чайка» – 0:0 Первая лига;

24.09.25 «Знамя Труда» – «Чайка» – 0:1 Кубок России;

20.09.25 «Чайка» – «Спартак» К – 2:4 Первая лига.

«Родина»

«Родина» набрала 19 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Хуана Диаса добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:13.

Предыдущие результаты «Родины»:

29.09.25 «Родина» – «Сокол» – 2:0 Первая лига;

24.09.25 СКА Хабаровск – «Родина» – 0:1 Кубок России;

20.09.25 «Челябинск» – «Родина» – 4:0 Первая лига.

Очные встречи в Первой лиге

10.11.24 «Родина» – «Чайка» – 2:0;

11.08.24 «Чайка» – «Родина» – 2:2.

Прогноз на матч «Чайка» – «Родина»

Команда с худшей обороной принимает противника, входящего в топ-3 по забитым голам. Намечается интересный и результативный поединок, в котором обязаны побеждать гости.