В субботу, 4 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Факел» и «Волга». Матч пройдет в Воронеже, начало – в 17:00 (мск).

«Факел»

Команда Игоря Шалимова располагается на 3-й позиции в Первой лиге, набрав 24 очка. «Факел» добыл 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 10:7.

Последние результаты «Факела»:

28.09.25 «Факел» – «Чайка» – 0:0 Первая лига;

24.09.25 «Текстильщик» – «Факел» – 1:1, пен. 1:3 Кубок России;

20.09.25 «Енисей» – «Факел» – 1:1 Первая лига.

«Волга»

«Волга» набрала 12 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Михаила Белова добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 12:21.

Предыдущие результаты «Волги»:

29.09.25 «Спартак» К – «Волга» – 1:1 Первая лига;

24.09.25 «Кубань» – «Волга» – 2:2, пен. 8:7 Кубок России;

20.09.25 «Волга» – «Нефтехимик» – 1:4 Первая лига.

Очные встречи в Первой лиге

28.09.1958 «Факел» – «Волга» – 7:1;

08.06.1958 «Волга» – «Факел» – 1:5.

Прогноз на матч «Факел» – «Волга»

«Факел» впечатляет надежной игрой в защите, пропуская чуть более 0,5 гола за матч. «Волга» пропускает много, но в прошлом туре смогла отобрать очки у лидера в Костроме.