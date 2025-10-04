Введите ваш ник на сайте
«Динамо» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.72

04 октября 2025 7:57
Динамо - Локомотив
04 окт. 2025, суббота 19:45 | Россия. Премьер-лига, 11 тур
1.72
ТБ (2,5)
В субботу, 4 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Динамо»осква и «Локомотив». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:45 (мск).

«Динамо»

Команда Валерия Карпина находится на 7-й позиции, набрав 15 очков. Динамовцы добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 15:12.

Последние результаты «Динамо»:

  • 30.09.25 «Краснодар» – «Динамо» – 0:0, пен. 4:2;
  • 26.09.25 «Крылья Советов» – «Динамо» – 2:3;
  • 21.09.25 «Оренбург» – «Динамо» – 1:3.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 20 очков и занимает 2-е место. Подопечные Михаила Галактионова добыли 5 побед и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 21:13.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

  • 01.10.25 «Локомотив» – ЦСКА – 0:0;
  • 27.09.25 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0;
  • 20.09.25 «Динамо»х – «Локомотив» – 1:1.

Очные встречи

  • 15.03.25 «Локомотив» – «Динамо» – 2:1;
  • 28.11.24 «Локомотив» – «Динамо» – 0:1 (пен. 3:4);
  • 05.11.24 «Динамо» – «Локомотив» – 1:2;
  • 27.07.24 «Динамо» – «Локомотив» – 3:1;
  • 03.03.24 «Динамо» – «Локомотив» – 2:1.

Прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив»

Одна из разновидностей столичного дерби должна получиться интересной и результативной, несмотря на тяжелые кубковые матчи.

  • Основной прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.72.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 14.00.

Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
  • Читайте нас: 