«Айнтрахт» - «Бавария»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.72

03 октября 2025 11:40
Айнтрахт - Бавария
04 окт. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
1.72
Тотал больше 3,5 голов
4 октября 2025 года в 19:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. Во Франкфурте сыграют едва ли не самые веселые команды в топ-лигах – «Айнтрахт» встретится с «Баварией».

«Айнтрахт»

«Орлы» демонстрируют впечатляющую атакующую мощь, забив 17 голов, но оборона подопечных Дино Топпмeллера вызывает множество вопросов. В целом «Айнтрахт» по праву находится на топе списка самых безбашенных футбольных команд Европы.

Последние три игры:

  • Атлетико – Айнтрахт 5:1
  • Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт 4:6
  • Айнтрахт – Унион 3:4

«Бавария»

«Бавария» начала сезон 2025-26 в Бундеслиге безупречно, одержав пять побед в пяти матчах и набрав 15 очков. Забив 22 гола и пропустив всего три, «роттен» предсказуемо подтверждают статус единоличного фаворита чемпионата Германии. Параллельным курсом «Бавария» прекрасно чувствует себя и Лиге чемпионов.

Последние три игры:

  • Пафос – Бавария 1:5
  • Бавария – Вердер 4:0
  • Хоффенхайм – Бавария 1:4

Очные встречи

  • Бавария – Айнтрахт 4:0
  • Айнтрахт – Бавария 3:3
  • Бавария – Айнтрахт 2:1

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Бавария»

«Бавария» доминирует в Бундеслиге, но столкнется с серьезным сопротивлением во Франкфурте. Ждем очень яркой и результативной игры.

Прогноз: тотал больше 3,5 голов, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 2:3

1.72
Тотал больше 3,5 голов
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Бавария Айнтрахт
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 