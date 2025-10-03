4 октября 2025 года в 19:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. Во Франкфурте сыграют едва ли не самые веселые команды в топ-лигах – «Айнтрахт» встретится с «Баварией».

«Айнтрахт»

«Орлы» демонстрируют впечатляющую атакующую мощь, забив 17 голов, но оборона подопечных Дино Топпмeллера вызывает множество вопросов. В целом «Айнтрахт» по праву находится на топе списка самых безбашенных футбольных команд Европы.

Последние три игры:

Атлетико – Айнтрахт 5:1

Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт 4:6

Айнтрахт – Унион 3:4

«Бавария»

«Бавария» начала сезон 2025-26 в Бундеслиге безупречно, одержав пять побед в пяти матчах и набрав 15 очков. Забив 22 гола и пропустив всего три, «роттен» предсказуемо подтверждают статус единоличного фаворита чемпионата Германии. Параллельным курсом «Бавария» прекрасно чувствует себя и Лиге чемпионов.

Последние три игры:

Пафос – Бавария 1:5

Бавария – Вердер 4:0

Хоффенхайм – Бавария 1:4

Очные встречи

Бавария – Айнтрахт 4:0

Айнтрахт – Бавария 3:3

Бавария – Айнтрахт 2:1

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Бавария»

«Бавария» доминирует в Бундеслиге, но столкнется с серьезным сопротивлением во Франкфурте. Ждем очень яркой и результативной игры.

Прогноз: тотал больше 3,5 голов, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 2:3