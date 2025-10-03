4 октября 2025 года в 19:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. Во Франкфурте сыграют едва ли не самые веселые команды в топ-лигах – «Айнтрахт» встретится с «Баварией».
«Айнтрахт»
«Орлы» демонстрируют впечатляющую атакующую мощь, забив 17 голов, но оборона подопечных Дино Топпмeллера вызывает множество вопросов. В целом «Айнтрахт» по праву находится на топе списка самых безбашенных футбольных команд Европы.
Последние три игры:
- Атлетико – Айнтрахт 5:1
- Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт 4:6
- Айнтрахт – Унион 3:4
«Бавария»
«Бавария» начала сезон 2025-26 в Бундеслиге безупречно, одержав пять побед в пяти матчах и набрав 15 очков. Забив 22 гола и пропустив всего три, «роттен» предсказуемо подтверждают статус единоличного фаворита чемпионата Германии. Параллельным курсом «Бавария» прекрасно чувствует себя и Лиге чемпионов.
Последние три игры:
- Пафос – Бавария 1:5
- Бавария – Вердер 4:0
- Хоффенхайм – Бавария 1:4
Очные встречи
- Бавария – Айнтрахт 4:0
- Айнтрахт – Бавария 3:3
- Бавария – Айнтрахт 2:1
Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Бавария»
«Бавария» доминирует в Бундеслиге, но столкнется с серьезным сопротивлением во Франкфурте. Ждем очень яркой и результативной игры.
Прогноз: тотал больше 3,5 голов, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 2:3