«Ордабасы» – «Тобол»: прогноз и ставки на финал Кубка Казахстана 4 октября 2025 с коэффициентом 2.05

Финальный матч Кубка Казахстана обещает напряжeнное противостояние: «Ордабасы», демонстрирующий уверенные результаты в турнире, встретится с «Тоболом», стабильно выступающим на выезде. Оба коллектива находятся в схожем игровом тонусе и подойдут к встрече с серьeзной мотивацией.

«Ордабасы»

Команда успешно прошла путь к финалу, не проигрывая на протяжении четырeх матчей в Кубке. Особенно впечатляет игра в обороне – «Ордабасы» не пропускает уже четыре кубковых встречи подряд. При этом в последних пяти матчах во всех турнирах клуб забил 5 голов и пропустил 6, что говорит о некоторой нестабильности в чемпионате, но о надeжности в кубковых встречах. Главный козырь – умение играть компактно и сдерживать давление соперников.

«Тобол»

«Тобол» также не проигрывает четыре кубковых встречи подряд и отличается высокой результативностью в турнире – команда обязательно забивает на протяжении этих матчей. В последних пяти встречах клуб забил 5 мячей и пропустил столько же. В чемпионате «Тобол» чередует победы с неудачами, но в кубке показывает собранный футбол. Устойчивость на выезде подтверждается статистикой: 9 из 11 последних гостевых матчей команда провела без поражений.

Факты о командах

«Ордабасы»

Не проигрывает в 4 кубковых матчах подряд.

Не пропускает в 4 последних кубковых играх.

В среднем: 1.00 гол забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 встреч).

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

«Тобол»

Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей Кубка.

Забивает в 4 кубковых матчах подряд.

В среднем: 1.00 гол забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 встреч).

Уверенно действует в атаке, но регулярно допускает ошибки в обороне.

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Тобол»

Обе команды подходят к финалу в равных условиях: «Ордабасы» силeн в обороне и хорошо играет дома, тогда как «Тобол» показывает устойчивость на выезде и стабильно забивает. Финалы часто проходят в напряжeнной борьбе с минимальным числом голов, поэтому стоит ожидать осторожного начала и борьбы в центре поля. Наиболее вероятен сценарий с низкой результативностью и минимальным преимуществом одной из сторон.

Рекомендованные ставки