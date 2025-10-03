Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ордабасы» – «Тобол»: прогноз и ставки на финал Кубка Казахстана 4 октября 2025 с коэффициентом 2.05

03 октября 2025 10:07
Ордабасы - Тобол
04 окт. 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Кубок, Финал
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

Финальный матч Кубка Казахстана обещает напряжeнное противостояние: «Ордабасы», демонстрирующий уверенные результаты в турнире, встретится с «Тоболом», стабильно выступающим на выезде. Оба коллектива находятся в схожем игровом тонусе и подойдут к встрече с серьeзной мотивацией.

«Ордабасы»

Команда успешно прошла путь к финалу, не проигрывая на протяжении четырeх матчей в Кубке. Особенно впечатляет игра в обороне – «Ордабасы» не пропускает уже четыре кубковых встречи подряд. При этом в последних пяти матчах во всех турнирах клуб забил 5 голов и пропустил 6, что говорит о некоторой нестабильности в чемпионате, но о надeжности в кубковых встречах. Главный козырь – умение играть компактно и сдерживать давление соперников.

«Тобол»

«Тобол» также не проигрывает четыре кубковых встречи подряд и отличается высокой результативностью в турнире – команда обязательно забивает на протяжении этих матчей. В последних пяти встречах клуб забил 5 мячей и пропустил столько же. В чемпионате «Тобол» чередует победы с неудачами, но в кубке показывает собранный футбол. Устойчивость на выезде подтверждается статистикой: 9 из 11 последних гостевых матчей команда провела без поражений.

Факты о командах

«Ордабасы»

  • Не проигрывает в 4 кубковых матчах подряд.
  • Не пропускает в 4 последних кубковых играх.
  • В среднем: 1.00 гол забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 встреч).
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.

«Тобол»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей Кубка.
  • Забивает в 4 кубковых матчах подряд.
  • В среднем: 1.00 гол забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 встреч).
  • Уверенно действует в атаке, но регулярно допускает ошибки в обороне.

Личные встречи
30% (10)
27% (9)
42% (14)
36
Забитых мячей
36
1.09
В среднем за матч
1.09
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
0 : 2
04.10.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
24.09.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 3
17.08.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
0 : 0
27.08.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
4 : 1
16.04.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
4 : 0
27.08.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
3 : 1
09.04.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
3 : 1
02.10.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
1 : 1
15.05.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
0 : 3
30.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 4
16.09.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
1 : 2
20.10.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
0 : 0
14.07.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
1 : 1
01.05.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
1 : 0
30.09.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
1 : 1
05.08.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
0 : 1
19.05.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 0
16.09.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 2
23.04.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 0
04.04.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
02.06.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
2 : 2
09.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 0
05.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Тобол
1 : 3
25.04.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
2 : 1
28.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
3 : 0
05.04.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 0
23.06.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 0
20.04.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 0
04.10.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
27.05.2012
Ордабасы
Показать все

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Тобол»

Обе команды подходят к финалу в равных условиях: «Ордабасы» силeн в обороне и хорошо играет дома, тогда как «Тобол» показывает устойчивость на выезде и стабильно забивает. Финалы часто проходят в напряжeнной борьбе с минимальным числом голов, поэтому стоит ожидать осторожного начала и борьбы в центре поля. Наиболее вероятен сценарий с низкой результативностью и минимальным преимуществом одной из сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Победа «Ордабасы» в основное время – коэффициент 2.05

2.05
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Кубок Тобол Ордабасы
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 