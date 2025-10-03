Введите ваш ник на сайте
«Александрия» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.80

03 октября 2025 10:33
Александрия - Карпаты
04 окт. 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку

4 октября на стадионе «Ника» в Александрии пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут львовские «Карпаты». Обе команды подходят к поединку в неплохой форме: «Александрия» выиграла последний матч, а «Карпаты» сумели отобрать очки у киевского «Динамо». Встреча обещает быть динамичной и результативной.

«Александрия»

Команда постепенно выходит из кризиса: победа над «СК Полтава» (1:0) стала уже третьим матчем подряд без поражений. В атаке выделяется Теди Цара с тремя забитыми мячами в сезоне. За последние пять игр «Александрия» забила 8 голов и пропустила 7, демонстрируя сбалансированную, но не всегда надежную игру. Домашний фактор играет в их пользу: команда редко уступает на своем поле и стабильно забивает. Важно, что «Александрия» отличается в последних четырех турах подряд, что подтверждает их уверенность впереди.

«Карпаты»

Гости приятно удивляют серией из шести матчей без поражений. В прошлом туре «Карпаты» сыграли в яркой ничьей с «Динамо Киев» (3:3), продемонстрировав агрессивный атакующий стиль. Бруно Роберто является ключевой фигурой в нападении, забив 3 гола в восьми матчах. За последние пять игр команда забила 8 мячей и пропустила 7, показывая примерно те же показатели, что и соперник. При этом «Карпаты» забивают на протяжении шести туров подряд, что делает их игру крайне опасной для любой обороны.

Факты о командах

«Александрия»

  • Победа 1:0 над «СК Полтава» в последнем туре.
  • 8 забитых и 7 пропущенных в 5 последних матчах.
  • В среднем: 1.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру.
  • Не проигрывает в 3 турах подряд.

«Карпаты»

  • Ничья 3:3 с «Динамо Киев» в последнем туре.
  • 6 матчей подряд без поражений.
  • В среднем: 1.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру.
  • Обязательно забивают в 6 последних играх.

Личные встречи
56% (10)
28% (5)
17% (3)
32
Забитых мячей
16
1.78
В среднем за матч
0.89
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
04.10.2025
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Карпаты
2 : 1
11.05.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Александрия
3 : 0
09.11.2024
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
0 : 4
04.03.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
2 : 1
06.10.2019
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Александрия
2 : 1
21.10.2018
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
22.07.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 29 тур
Карпаты
1 : 2
28.04.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 24 тур
Александрия
1 : 1
18.03.2018
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия
3 : 0
26.11.2017
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Карпаты
0 : 0
20.08.2017
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Карпаты
1 : 0
05.03.2017
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Александрия
3 : 2
25.09.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Александрия
4 : 1
20.09.2015
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Карпаты
1 : 1
25.03.2012
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Александрия
1 : 1
10.09.2011
Карпаты
Кубок Украины, 1/16 финала
Александрия
1 : 0
14.09.2008
Карпаты
Показать все

Прогноз на матч «Александрия» – «Карпаты»

Обе команды демонстрируют схожую форму и статистику: высокая результативность и проблемы в обороне. «Александрия» будет опираться на поддержку домашних трибун, а «Карпаты» сделают ставку на атакующий футбол, который уже принес им очки в матчах с сильными соперниками. Учитывая статистику забитых и пропущенных, можно ожидать, что обе команды отметятся голами. Также есть вероятность ничейного исхода, учитывая равенство сил и форму соперников.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Карпаты Александрия
