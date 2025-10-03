4 октября на стадионе «Ника» в Александрии пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут львовские «Карпаты». Обе команды подходят к поединку в неплохой форме: «Александрия» выиграла последний матч, а «Карпаты» сумели отобрать очки у киевского «Динамо». Встреча обещает быть динамичной и результативной.

«Александрия»

Команда постепенно выходит из кризиса: победа над «СК Полтава» (1:0) стала уже третьим матчем подряд без поражений. В атаке выделяется Теди Цара с тремя забитыми мячами в сезоне. За последние пять игр «Александрия» забила 8 голов и пропустила 7, демонстрируя сбалансированную, но не всегда надежную игру. Домашний фактор играет в их пользу: команда редко уступает на своем поле и стабильно забивает. Важно, что «Александрия» отличается в последних четырех турах подряд, что подтверждает их уверенность впереди.

«Карпаты»

Гости приятно удивляют серией из шести матчей без поражений. В прошлом туре «Карпаты» сыграли в яркой ничьей с «Динамо Киев» (3:3), продемонстрировав агрессивный атакующий стиль. Бруно Роберто является ключевой фигурой в нападении, забив 3 гола в восьми матчах. За последние пять игр команда забила 8 мячей и пропустила 7, показывая примерно те же показатели, что и соперник. При этом «Карпаты» забивают на протяжении шести туров подряд, что делает их игру крайне опасной для любой обороны.

Факты о командах

«Александрия»

Победа 1:0 над «СК Полтава» в последнем туре.

8 забитых и 7 пропущенных в 5 последних матчах.

В среднем: 1.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру.

Не проигрывает в 3 турах подряд.

«Карпаты»

Ничья 3:3 с «Динамо Киев» в последнем туре.

6 матчей подряд без поражений.

В среднем: 1.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру.

Обязательно забивают в 6 последних играх.

Прогноз на матч «Александрия» – «Карпаты»

Обе команды демонстрируют схожую форму и статистику: высокая результативность и проблемы в обороне. «Александрия» будет опираться на поддержку домашних трибун, а «Карпаты» сделают ставку на атакующий футбол, который уже принес им очки в матчах с сильными соперниками. Учитывая статистику забитых и пропущенных, можно ожидать, что обе команды отметятся голами. Также есть вероятность ничейного исхода, учитывая равенство сил и форму соперников.

Рекомендованные ставки