4 октября на стадионе «Ника» в Александрии пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут львовские «Карпаты». Обе команды подходят к поединку в неплохой форме: «Александрия» выиграла последний матч, а «Карпаты» сумели отобрать очки у киевского «Динамо». Встреча обещает быть динамичной и результативной.
«Александрия»
Команда постепенно выходит из кризиса: победа над «СК Полтава» (1:0) стала уже третьим матчем подряд без поражений. В атаке выделяется Теди Цара с тремя забитыми мячами в сезоне. За последние пять игр «Александрия» забила 8 голов и пропустила 7, демонстрируя сбалансированную, но не всегда надежную игру. Домашний фактор играет в их пользу: команда редко уступает на своем поле и стабильно забивает. Важно, что «Александрия» отличается в последних четырех турах подряд, что подтверждает их уверенность впереди.
«Карпаты»
Гости приятно удивляют серией из шести матчей без поражений. В прошлом туре «Карпаты» сыграли в яркой ничьей с «Динамо Киев» (3:3), продемонстрировав агрессивный атакующий стиль. Бруно Роберто является ключевой фигурой в нападении, забив 3 гола в восьми матчах. За последние пять игр команда забила 8 мячей и пропустила 7, показывая примерно те же показатели, что и соперник. При этом «Карпаты» забивают на протяжении шести туров подряд, что делает их игру крайне опасной для любой обороны.
Факты о командах
«Александрия»
- Победа 1:0 над «СК Полтава» в последнем туре.
- 8 забитых и 7 пропущенных в 5 последних матчах.
- В среднем: 1.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру.
- Не проигрывает в 3 турах подряд.
«Карпаты»
- Ничья 3:3 с «Динамо Киев» в последнем туре.
- 6 матчей подряд без поражений.
- В среднем: 1.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру.
- Обязательно забивают в 6 последних играх.
Прогноз на матч «Александрия» – «Карпаты»
Обе команды демонстрируют схожую форму и статистику: высокая результативность и проблемы в обороне. «Александрия» будет опираться на поддержку домашних трибун, а «Карпаты» сделают ставку на атакующий футбол, который уже принес им очки в матчах с сильными соперниками. Учитывая статистику забитых и пропущенных, можно ожидать, что обе команды отметятся голами. Также есть вероятность ничейного исхода, учитывая равенство сил и форму соперников.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00