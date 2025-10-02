Введите ваш ник на сайте
«Париж» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 2.05

02 октября 2025 8:02
Париж - Лорьян
03 окт. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал больше 3 голов
Сделать ставку

3 октября на стадионе «Стад Жан Буэн» пройдет матч седьмого тура Лиги 1, в котором «Париж» примет «Лорьян». Обе команды стартовали в чемпионате нестабильно, но регулярно радуют атакующими действиями, что делает предстоящую встречу интригующей.

«Париж»

Команда из столицы набрала 7 очков после 6 туров и расположилась в середине таблицы. В прошлом туре «Париж» сумел взять очко в выездном поединке против «Ниццы» (1:1). Главный бомбардир клуба Илан Кеббаль забил 3 гола в 7 встречах и является ключевой фигурой в атаке.

В последних пяти матчах Лиги 1 «Париж» забивает неизменно, что подчеркивает их способность использовать свои моменты. Однако оборона остается слабым звеном – команда пропускает в каждом из последних шести матчей чемпионата. За последние пять игр «Париж» отметился 10 забитыми и 12 пропущенными мячами, что демонстрирует его открытый стиль.

«Лорьян»

Клуб также набрал 7 очков и делит с «Парижем» места в нижней половине таблицы. В предыдущем туре «Лорьян» добился впечатляющей победы над «Монако» (3:1), где ярко проявил себя лучший бомбардир команды Пабло Пажи – 4 гола в 5 матчах.

Тем не менее, результаты «Лорьяна» крайне нестабильны. В сентябре команда потерпела разгромное поражение от «Лилля» (1:7), а чуть позже сумела обыграть «Ренн» (4:0). Проблемы в обороне очевидны: 13 пропущенных мячей в пяти последних встречах. В атаке команда выглядит убедительно – 9 голов за тот же период.

Факты о командах

«Париж»

  • Не проигрывает в 2 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 2.00 забитых, 2.40 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 9 матчах подряд

«Лорьян»

  • Победа над «Монако» 3:1 в последнем туре
  • В среднем: 1.80 забитых, 2.60 пропущенных за 5 игр
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 8 матчах подряд против «Парижа»

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
4
Забитых мячей
6
1.33
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Франция. Лига 2, 26 тур
Париж
3 : 2
08.03.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 16 тур
Лорьян
2 : 0
14.12.2024
Париж
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лорьян
2 : 1
09.02.2021
Париж

Прогноз на матч «Париж» – «Лорьян»

Обе команды демонстрируют атакующий футбол и при этом допускают много ошибок в обороне. «Париж» стабильно забивает, но уязвим в защите, а «Лорьян» может поразить ворота любого соперника, что показала встреча с «Монако». Ожидается зрелищный матч с обилием моментов и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 2.05
  • Победа «Лорьяна» с форой (+1) – коэффициент 1.90

2.05
Тотал больше 3 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лорьян Париж
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
