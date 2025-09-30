1 октября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч второго тура Лиги чемпионов, где «Наполи» примет «Спортинг». Обе команды начали групповой этап с разным результатом: итальянцы уступили «Манчестер Сити», а португальцы уверенно обыграли «Кайрат».

«Наполи»

Итальянский клуб подходит к встрече с переменными результатами. В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 7. Отдельно стоит отметить домашние выступления – «Наполи» выиграл пять последних встреч на своем поле, что делает арену в Неаполе настоящей крепостью. В Серии А коллектив продолжает демонстрировать атакующую активность: победы над «Фиорентиной» (3:1) и «Пизой» (3:2) подтверждают силу атаки, однако проблемы в обороне остаются – команда пропускает в четырех последних встречах подряд.

«Спортинг»

Португальский клуб уверенно стартовал в Лиге чемпионов, разгромив «Кайрат» (4:1). В целом форма команды впечатляет: четыре победы подряд и стабильность как в атаке, так и в обороне. За последние пять игр «Спортинг» забил 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустил лишь 4 (0.80 за матч). В национальном чемпионате «Спортинг» уверенно обыграл «Морейренсе» (3:0) и «Эшторил» (1:0), что подтверждает высокий уровень концентрации даже на выезде. Важный фактор – команда стабильно забивает в восьми последних матчах.

Факты о командах

«Наполи»

Побеждает в 5 последних домашних матчах.

Забивает в 11 из 13 последних игр.

В среднем забивает 1.60 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч.

«Спортинг»

Побеждает в 4 последних матчах.

Забивает в 8 последних играх подряд.

В среднем забивает 2.20 гола за матч.

В среднем пропускает 0.80 гола за матч.

Прогноз на матч «Наполи» – «Спортинг»

Матч обещает быть динамичным. «Наполи» будет стремиться реабилитироваться после поражения от «Манчестер Сити» и сделает ставку на мощную атаку. «Спортинг» в свою очередь демонстрирует впечатляющую результативность и способен воспользоваться слабостями обороны хозяев. Обе команды регулярно забивают, что делает ставку на результативный матч вполне логичной. При этом «Наполи» имеет преимущество домашнего поля, а «Спортинг» способен навязать борьбу в атаке.

Рекомендованные ставки