1 октября на стадионе «Луи II» в Монте-Карло пройдет матч второго тура Лиги чемпионов, где «Монако» примет «Манчестер Сити». Встреча обещает быть зрелищной: хозяева делают ставку на атакующий футбол, но испытывают серьезные проблемы в обороне, а гости из Англии уверенно держат баланс между атакой и защитой.

«Монако»

Французский клуб после поражения от «Брюгге» (1:4) оказался в сложном положении. Команда не может победить в трех последних встречах Лиги чемпионов и регулярно допускает ошибки в обороне. В пяти последних матчах «Монако» пропустил 12 голов, то есть в среднем 2.40 за игру. Однако атакующая линия демонстрирует стабильность: за тот же период клуб забил 12 мячей, что подтверждает его опасность впереди. Победа над «Мецем» (5:2) и «Страсбуром» (3:2) в Лиге 1 показывают, что команда способна на результативные всплески, особенно дома.

«Манчестер Сити»

Английский чемпион, напротив, показывает образцовую стабильность. В последних пяти матчах команда забила 13 голов, а пропустила всего два – в среднем 0.40 за игру. «Сити» выиграл у «Наполи» (2:0) в первом туре Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге разгромил «Бернли» (5:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). Серия без поражений длится уже пять игр, и коллектив выглядит крайне уверенно. Команда отличается вариативностью в атаке и минимизацией ошибок в обороне, что позволяет доминировать в матчах даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Монако»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.

Пропускает в 11 матчах подряд.

Средняя результативность – 2.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Победная серия в Лиге чемпионов стартовала с сухого успеха над «Наполи».

Средняя результативность – 2.60 гола за игру.

Пропускает в среднем всего 0.40 гола за игру.

Прогноз на матч «Монако» – «Манчестер Сити»

«Монако» наверняка постарается сыграть агрессивно, чтобы добыть очки на своем поле. Однако проблемы в обороне делают хозяев уязвимыми против атакующего арсенала «Манчестер Сити». Английский клуб стабилен в обороне и эффективен впереди, что дает ему отличные шансы на победу. Логично ожидать результативный матч, ведь хозяева регулярно забивают, но и пропускают немало. Оптимальной стратегией видится ставка на голы и успех гостей.

