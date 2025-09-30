Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.80

30 сентября 2025 8:44
Монако - Манчестер Сити
01 окт. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

1 октября на стадионе «Луи II» в Монте-Карло пройдет матч второго тура Лиги чемпионов, где «Монако» примет «Манчестер Сити». Встреча обещает быть зрелищной: хозяева делают ставку на атакующий футбол, но испытывают серьезные проблемы в обороне, а гости из Англии уверенно держат баланс между атакой и защитой.

«Монако»

Французский клуб после поражения от «Брюгге» (1:4) оказался в сложном положении. Команда не может победить в трех последних встречах Лиги чемпионов и регулярно допускает ошибки в обороне. В пяти последних матчах «Монако» пропустил 12 голов, то есть в среднем 2.40 за игру. Однако атакующая линия демонстрирует стабильность: за тот же период клуб забил 12 мячей, что подтверждает его опасность впереди. Победа над «Мецем» (5:2) и «Страсбуром» (3:2) в Лиге 1 показывают, что команда способна на результативные всплески, особенно дома.

«Манчестер Сити»

Английский чемпион, напротив, показывает образцовую стабильность. В последних пяти матчах команда забила 13 голов, а пропустила всего два – в среднем 0.40 за игру. «Сити» выиграл у «Наполи» (2:0) в первом туре Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге разгромил «Бернли» (5:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). Серия без поражений длится уже пять игр, и коллектив выглядит крайне уверенно. Команда отличается вариативностью в атаке и минимизацией ошибок в обороне, что позволяет доминировать в матчах даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Монако»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.
  • Пропускает в 11 матчах подряд.
  • Средняя результативность – 2.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Победная серия в Лиге чемпионов стартовала с сухого успеха над «Наполи».
  • Средняя результативность – 2.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем всего 0.40 гола за игру.

Прогноз на матч «Монако» – «Манчестер Сити»

«Монако» наверняка постарается сыграть агрессивно, чтобы добыть очки на своем поле. Однако проблемы в обороне делают хозяев уязвимыми против атакующего арсенала «Манчестер Сити». Английский клуб стабилен в обороне и эффективен впереди, что дает ему отличные шансы на победу. Логично ожидать результативный матч, ведь хозяева регулярно забивают, но и пропускают немало. Оптимальной стратегией видится ставка на голы и успех гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Монако» больше 0.5 – коэффициент 1.65

1.80
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Манчестер Сити Монако
Другие прогнозы
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
21:00
1.65
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия - Реал Ов
Победа «Валенсии»
30.09.2025
22:00
2.12
Лига чемпионов, 2 тур
Буде-Глимт - Тоттенхэм
Победа «Тоттенхэма»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 