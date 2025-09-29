Введите ваш ник на сайте
«Галатасарай» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

29 сентября 2025 10:54
Галатасарай - Ливерпуль
30 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
1.75
Обе забьют
30 сентября в Стамбуле на «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч второго тура Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ливерпулем». Турецкий клуб постарается реабилитироваться после тяжeлого поражения от «Айнтрахта», тогда как англичане намерены развить успех после зрелищной победы над «Атлетико».

«Галатасарай»

Хозяева поля показывают стабильные результаты в национальном первенстве, одержав три победы подряд в Суперлиге. Однако в Лиге чемпионов команда допустила серьeзный провал, уступив во Франкфурте 1:5. Несмотря на это, атака «Галатасарая» продолжает радовать результативностью: 10 голов в последних пяти матчах, а серия забитых мячей длится уже 28 матчей подряд. Проблемы очевидны в обороне – команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру и нередко теряет концентрацию в ключевых эпизодах.

«Ливерпуль»

Команда Клоппа стартовала в Лиге чемпионов с волевой победы над «Атлетико» (3:2), вновь продемонстрировав характер и атакующий потенциал. В последних пяти матчах «Ливерпуль» забил 9 мячей, пропустив 6. Англичане отличаются стабильностью: серия забитых мячей насчитывает уже 24 игры подряд. Правда, у «Ливерпуля» сохраняются сложности в обороне – команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру и не может сохранить ворота «сухими» в четырeх матчах подряд.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Не проигрывает в 23 из 25 последних матчей.
  • Забивает в 28 играх подряд.
  • В среднем: 2.00 забитых и 1.40 пропущенных за 5 последних матчей.
  • Победы в трeх последних матчах чемпионата.

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Серия из 24 игр с голами.
  • В среднем: 1.80 забитых и 1.20 пропущенных за 5 последних матчей.
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ливерпуль»

Встреча обещает стать результативной: обе команды обладают мощным нападением, но испытывают проблемы в обороне. «Галатасарай» дома традиционно играет смело, а «Ливерпуль» редко уходит с поля без голов. С высокой вероятностью матч получится открытым и богатым на моменты. При этом класс и глубина состава гостей позволяют считать их фаворитом, но турецкий клуб способен навязать борьбу и огорчить англичан.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.95

1.75
Обе забьют
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Ливерпуль Галатасарай
