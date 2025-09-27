28 сентября в Семее состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Елимай» примет «Ордабасы». Хозяева набрали неплохой ход и входят в зону борьбы за еврокубки, тогда как гости продолжают искать стабильность. Встреча обещает быть насыщенной и результативной.

«Елимай»

Команда уверенно закрепилась в первой пятерке, набрав 39 очков. Сильной стороной «Елимая» является стабильность в атаке: команда забивает в 12 матчах подряд и при этом показывает солидную реализацию моментов. В последних пяти встречах было забито 11 голов – в среднем более двух за игру. Лидер нападения Меме Фессу остаeтся ключевой фигурой, оформив 9 мячей в чемпионате. Главный вопрос – игра в обороне: команда пропустила 7 голов за 5 туров, и именно это мешает превращать ничьи в победы.

«Ордабасы»

Коллектив из Шымкента переживает непростые времена. После 23 туров в активе 31 очко и седьмое место в таблице. В атаке команда действует нестабильно – всего 6 голов за последние 5 матчей. Лучшему бомбардиру Эвертону пока сложно показывать результативность на высоком уровне. Слабым местом остаeтся оборона: в последних пяти встречах «Ордабасы» пропустил 7 голов, а серия из шести игр подряд с пропущенными только подтверждает проблемы в защите.

Факты о командах

«Елимай»

Не проигрывает 6 матчей подряд

Забивает в каждом из последних 12 матчей

В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (5 последних игр)

39 очков после 23 туров, 5-е место

«Ордабасы»

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (5 последних игр)

31 очко после 23 туров, 7-е место

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Елимай» – «Ордабасы»

Судя по статистике и текущей форме, «Елимай» имеет больше шансов на успех. Команда уверенно действует в атаке и способна забить минимум один-два мяча даже против соперников среднего уровня. «Ордабасы» же выглядит нестабильно и часто ошибается в защите. Вероятнее всего, хозяева воспользуются этим и постараются укрепить своe положение в таблице. При этом обе команды обладают атакующим потенциалом, что повышает вероятность результативной игры.

Рекомендованные ставки