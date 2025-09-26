27 сентября 2025 года в 21:45 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. На Сардинии «Кальяри» попробует навязать борьбу «Интеру».

«Кальяри»

«Островитяне» лихо стартовали в новой кампании, неожиданно успев насобирать 7 очков в 4 турах. Более того, «Кальяри» был близок к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона «Наполи», но получил решающий гол аккурат перед финальным свистком.

Последние три игры:

Кальяри – Фрозиноне 4:1

Лечче – Кальяри 1:2

Кальяри – Парма 2:0

«Интер»

Тренер Кристиан Киву не стал вносить серьезные коррективы в работу своего предшественника (Симоне Индзаги, сбежал в Саудовскую Аравию), разве что добавив «Интеру» агрессивный прессинг на чужой половине поля. «Нерадзурри» набрали 6 очков в 4 матчах и стремятся как можно скорее вернуться в топ таблицы.

Последние три игры:

Интер – Сассуоло 2:1

Аякс – Интер 0:2

Ювентус – Интер 4:3

Очные встречи

Интер – Кальяри 3:1

Кальяри – Интер 0:3

Интер – Кальяри 2:2

Прогноз на матч «Кальяри» – «Интер»

Миланскую команду ждет тяжелый вояж на Сардинию. Впрочем, в последнее время «Интер» стал похож на команду, которая готова решать серьезные задачи. Ожидаем трудовую победу «нерадзурри».

Прогноз: победа «Интера» и тотал меньше 4,5. Коэффициент – 1.98. Прогноз на счет – 1:2.