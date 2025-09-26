Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кальяри» - «Интер»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 1.98

26 сентября 2025 12:39
Кальяри - Интер
27 сент. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.98
Победа «Интера» и тотал меньше 4,5
Сделать ставку

27 сентября 2025 года в 21:45 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. На Сардинии «Кальяри» попробует навязать борьбу «Интеру».

«Кальяри»

«Островитяне» лихо стартовали в новой кампании, неожиданно успев насобирать 7 очков в 4 турах. Более того, «Кальяри» был близок к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона «Наполи», но получил решающий гол аккурат перед финальным свистком.

Последние три игры:

  • Кальяри – Фрозиноне 4:1
  • Лечче – Кальяри 1:2
  • Кальяри – Парма 2:0

«Интер»

Тренер Кристиан Киву не стал вносить серьезные коррективы в работу своего предшественника (Симоне Индзаги, сбежал в Саудовскую Аравию), разве что добавив «Интеру» агрессивный прессинг на чужой половине поля. «Нерадзурри» набрали 6 очков в 4 матчах и стремятся как можно скорее вернуться в топ таблицы.

Последние три игры:

  • Интер – Сассуоло 2:1
  • Аякс – Интер 0:2
  • Ювентус – Интер 4:3

Очные встречи

  • Интер – Кальяри 3:1
  • Кальяри – Интер 0:3
  • Интер – Кальяри 2:2

Прогноз на матч «Кальяри» – «Интер»

Миланскую команду ждет тяжелый вояж на Сардинию. Впрочем, в последнее время «Интер» стал похож на команду, которая готова решать серьезные задачи. Ожидаем трудовую победу «нерадзурри».

Прогноз: победа «Интера» и тотал меньше 4,5. Коэффициент – 1.98. Прогноз на счет – 1:2.

1.98
Победа «Интера» и тотал меньше 4,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Интер Кальяри
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 