27 сентября 2025 года в 19:30 состоится поединок 10-го тура российской Премьер-Лиги. В Питер в гости к «Зениту» отправляется «Оренбург».

«Зенит»

Питерцы потихоньку набирают обороты, но пока располагаются только на 5-й строчке в таблице Премьер-Лиги. Впрочем, до лидирующего «Краснодара» подать рукой – всего лишь три очка. В ближайшее время «сине-бело-голубые» планируют отыграть разницу, чему способствует и победа в очном поединке.

Последние три игры:

Краснодар – Зенит 0:2

Зенит – Ахмат 2:1

Балтика – Зенит 0:0

«Оренбург»

«Оренбург», как и ожидалось, ведет борьбу за выживание в элитном дивизионе. Пока выходит с переменным успехом – «Оренбург» набрал 7 очков в 9 турах и располагается в зоне стыковых матчей.

Последние три игры:

Оренбург – Динамо Москва 1:3

Оренбург – Рубин 0:0

Пари НН – Оренбург 3:1

Очные встречи

Оренбург – Зенит 3:5

Оренбург – Зенит 0:1

Зенит – Оренбург 1:0

Прогноз на матч «Зенит» – «Оренбург»

«Зенит» стабильно обыгрывает «Оренбург». Судите сами: у питерцев лишь одно поражение на дистанции в 12 матчей. Есть все основания полагать, что и сейчас набирающая форму команда Сергей Семака без труда справится с не самым грозным оппонентом.

Прогноз: победа «Зенита» с форой -2, кеф – 1.82. Прогноз на счет – 3:0.