«ПСЖ» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.40

26 сентября 2025 9:56
ПСЖ - Осер
27 сент. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 6 тур
Перейти в онлайн матча
Тотал больше 2.5 голов
27 сентября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 6-го тура Лиги 1, где «ПСЖ» примет «Осер». Хозяева начинают сезон уверенно и борются за лидерство в чемпионате, а гости пытаются удержаться в середине таблицы.

«ПСЖ»

Парижане занимают 2-е место в таблице с 12 очками после 5 туров. В последней игре команда уступила «Марселю» 0:1, но до этого одержала несколько уверенных побед. Важным фактором остаeтся стабильная атакующая линия: за последние 5 матчей «ПСЖ» забил 13 голов, а лучшим бомбардиром остаeтся Усман Дембеле, оформивший 8 мячей в 13 играх. При этом команда очень надeжно действует в обороне – всего 4 пропущенных мяча за 5 встреч. «ПСЖ» остаeтся фаворитом, особенно на своeм поле.

«Осер»

Клуб из Бургундии идeт на 10-й позиции с 6 очками. Команда одержала важную победу над «Тулузой» (1:0), но в целом старт сезона складывается неровно. В последних 3 выездных матчах в Лиге 1 «Осер» неизменно проигрывает, забивая при этом всего по одному мячу. Лучший бомбардир – Лассине Синайоко (2 гола в 6 матчах). В атаке «Осер» действует скромно: всего 4 гола за 5 туров, а в обороне не всегда справляется с быстрыми командами, пропустив 6 раз за тот же период.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • 12 очков после 5 туров, 2-е место
  • В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает всего 4 гола за 5 матчей

«Осер»

  • 6 очков после 5 туров, 10-е место
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
56% (9)
25% (4)
19% (3)
26
Забитых мячей
14
1.63
В среднем за матч
0.88
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
3 : 1
17.05.2025
Осер
Франция. Лига 1, 14 тур
Осер
0 : 0
06.12.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 36 тур
Осер
1 : 2
21.05.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
5 : 0
13.11.2022
Осер
Франция. Кубок, Финал
Осер
0 : 1
30.05.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
15.04.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
3 : 2
04.12.2011
Осер
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1 : 0
05.03.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
2 : 3
24.10.2010
Осер
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
1 : 1
04.04.2010
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/4 финала
Осер
0 : 0
23.03.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
1 : 0
28.11.2009
Осер
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
1 : 2
16.05.2009
Осер
Франция. Лига 1, 18 тур
Осер
1 : 2
13.12.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
3 : 1
26.04.2008
Осер
Франция. Лига 1, 17 тур
Осер
0 : 1
09.12.2007
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Осер»

Хозяева выглядят явным фаворитом встречи. «ПСЖ» уверенно контролирует ход матчей, а в атаке стабильно добивается результата. «Осер» же в гостях испытывает серьeзные трудности и вряд ли сможет навязать борьбу, особенно против лидеров чемпионата. Парижане должны взять три очка за счeт преимущества в классе и реализации моментов. Ожидается уверенная победа хозяев с вероятным тоталом больше 2.5.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Осер ПСЖ
Рекомендуем
