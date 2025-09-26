27 сентября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 6-го тура Лиги 1, где «ПСЖ» примет «Осер». Хозяева начинают сезон уверенно и борются за лидерство в чемпионате, а гости пытаются удержаться в середине таблицы.

«ПСЖ»

Парижане занимают 2-е место в таблице с 12 очками после 5 туров. В последней игре команда уступила «Марселю» 0:1, но до этого одержала несколько уверенных побед. Важным фактором остаeтся стабильная атакующая линия: за последние 5 матчей «ПСЖ» забил 13 голов, а лучшим бомбардиром остаeтся Усман Дембеле, оформивший 8 мячей в 13 играх. При этом команда очень надeжно действует в обороне – всего 4 пропущенных мяча за 5 встреч. «ПСЖ» остаeтся фаворитом, особенно на своeм поле.

«Осер»

Клуб из Бургундии идeт на 10-й позиции с 6 очками. Команда одержала важную победу над «Тулузой» (1:0), но в целом старт сезона складывается неровно. В последних 3 выездных матчах в Лиге 1 «Осер» неизменно проигрывает, забивая при этом всего по одному мячу. Лучший бомбардир – Лассине Синайоко (2 гола в 6 матчах). В атаке «Осер» действует скромно: всего 4 гола за 5 туров, а в обороне не всегда справляется с быстрыми командами, пропустив 6 раз за тот же период.

Факты о командах

«ПСЖ»

12 очков после 5 туров, 2-е место

В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает всего 4 гола за 5 матчей

«Осер»

6 очков после 5 туров, 10-е место

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 3 последних выездных матчах

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Осер»

Хозяева выглядят явным фаворитом встречи. «ПСЖ» уверенно контролирует ход матчей, а в атаке стабильно добивается результата. «Осер» же в гостях испытывает серьeзные трудности и вряд ли сможет навязать борьбу, особенно против лидеров чемпионата. Парижане должны взять три очка за счeт преимущества в классе и реализации моментов. Ожидается уверенная победа хозяев с вероятным тоталом больше 2.5.

