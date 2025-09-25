26 сентября в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси на городском стадионе в Дзержинске состоится встреча «Арсенала Дзержинск» и «Минска». Команды подходят к матчу в неплохой форме: хозяева стараются цепляться за очки и не проигрывают в четырeх последних играх, а гости находятся в серии из трeх побед подряд и уверенно держат место в верхней половине таблицы.

«Арсенал Дзержинск»

После 21 тура команда располагается на 11-й позиции с 25 очками. «Арсенал» делает ставку на дисциплинированную игру в обороне и минимальные победы. Последние матчи против «Славии» и «Торпедо-БелАЗ» показали, что команда может сохранять концентрацию и брать важные очки даже в равной борьбе. Однако результативность вызывает вопросы: в пяти последних встречах было забито лишь три мяча, в среднем 0.6 за игру. При этом команда пропустила 6 голов, что указывает на нестабильность при игре без мяча.

«Минск»

Столичный клуб уверенно держит темп: после 22 туров в активе 37 очков и седьмое место. Команда отличается стабильной атакой – 10 голов за последние пять матчей. Александр Макась в хорошей форме, оформив семь мячей за сезон. «Минск» не проигрывает четыре тура подряд и в каждом из этих матчей забивал, демонстрируя средний показатель в 2 гола за игру. При этом оборона выглядит надeжно: всего три пропущенных мяча в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В 7 из 9 последних игр не уступал

Средняя результативность – 0.6 гола за матч

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

«Минск»

Побеждает в 3 последних матчах

Не проигрывает 4 тура подряд

Средняя результативность – 2 гола за игру

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Минск»

Матч обещает быть упорным: хозяева будут стараться продлить серию без поражений, делая ставку на плотную игру в обороне. Однако атакующая форма «Минска» и стабильность в реализации моментов могут стать решающим фактором. Гости выглядят предпочтительнее за счeт более сбалансированной игры и уверенной линии нападения, тогда как у «Арсенала» очевидны проблемы с результативностью. При этом вероятен низовой характер встречи, ведь хозяева редко играют в открытый футбол.

Рекомендованные ставки