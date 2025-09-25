Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал Дзержинск» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 3

25 сентября 2025 11:12
Арсенал - Минск
26 сент. 2025, пятница 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Минска»
Сделать ставку

26 сентября в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси на городском стадионе в Дзержинске состоится встреча «Арсенала Дзержинск» и «Минска». Команды подходят к матчу в неплохой форме: хозяева стараются цепляться за очки и не проигрывают в четырeх последних играх, а гости находятся в серии из трeх побед подряд и уверенно держат место в верхней половине таблицы.

«Арсенал Дзержинск»

После 21 тура команда располагается на 11-й позиции с 25 очками. «Арсенал» делает ставку на дисциплинированную игру в обороне и минимальные победы. Последние матчи против «Славии» и «Торпедо-БелАЗ» показали, что команда может сохранять концентрацию и брать важные очки даже в равной борьбе. Однако результативность вызывает вопросы: в пяти последних встречах было забито лишь три мяча, в среднем 0.6 за игру. При этом команда пропустила 6 голов, что указывает на нестабильность при игре без мяча.

«Минск»

Столичный клуб уверенно держит темп: после 22 туров в активе 37 очков и седьмое место. Команда отличается стабильной атакой – 10 голов за последние пять матчей. Александр Макась в хорошей форме, оформив семь мячей за сезон. «Минск» не проигрывает четыре тура подряд и в каждом из этих матчей забивал, демонстрируя средний показатель в 2 гола за игру. При этом оборона выглядит надeжно: всего три пропущенных мяча в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В 7 из 9 последних игр не уступал
  • Средняя результативность – 0.6 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

«Минск»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает 4 тура подряд
  • Средняя результативность – 2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Личные встречи
20% (1)
60% (3)
20% (1)
4
Забитых мячей
5
0.8
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
2 : 2
10.05.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Арсенал
0 : 0
09.11.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
1 : 2
22.06.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Арсенал
0 : 0
14.10.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
2 : 0
26.05.2022
Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Минск»

Матч обещает быть упорным: хозяева будут стараться продлить серию без поражений, делая ставку на плотную игру в обороне. Однако атакующая форма «Минска» и стабильность в реализации моментов могут стать решающим фактором. Гости выглядят предпочтительнее за счeт более сбалансированной игры и уверенной линии нападения, тогда как у «Арсенала» очевидны проблемы с результативностью. При этом вероятен низовой характер встречи, ведь хозяева редко играют в открытый футбол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Минска» – коэффициент 3
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72

3.00
Победа «Минска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Минск Арсенал
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 