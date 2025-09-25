26 сентября на стадионе Dhamak Club Stadium состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Дамак» встретится с «Аль-Иттифак». Команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в победе, что придаeт противостоянию особую интригу.

«Дамак»

«Дамак» стартовал в сезоне неудачно: всего одно очко в трeх турах и 15-е место в таблице. Команда не может выиграть уже шесть матчей подряд, а в последних трeх встречах неизменно уступала. Главная проблема – слабая реализация моментов и частые ошибки в обороне. В пяти последних матчах «Дамак» забил 4 гола и пропустил 8. При этом команда всe же регулярно находит пути к воротам соперника, забивая в трeх турах подряд. Лидером атаки остаeтся Джамал Харкасс, на счету которого единственный гол в чемпионате.

«Аль-Иттифак»

Гости выступают чуть стабильнее, но также далеки от оптимальной формы. В активе 4 очка после трeх туров и 9-е место. В последнем матче «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Таавуну» со счeтом 1:4, показав уязвимость в обороне. В пяти последних встречах команда забила 6 голов и пропустила 8. Проблемы с результатами на выезде остаются хроническими: «Аль-Иттифак» не выигрывает в пяти последних гостевых матчах чемпионата. Тем не менее в атаке есть потенциал, а Джорджиньо Вейналдум, забивший один мяч, остаeтся важной фигурой в центре поля.

Факты о командах

«Дамак»

Не может победить в 6 матчах подряд

Забивает в 3 турах Высшей лиги кряду

В среднем 0.80 гола за игру и 1.60 пропущенного

Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Аль-Иттифак»

Имеет 4 очка после трeх туров

В последних 5 матчах: 6 забитых и 8 пропущенных

Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд

Средние показатели: 1.20 забитого и 1.60 пропущенного за игру

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Иттифак»

Обе команды подходят к встрече с проблемами в обороне, что делает сценарий с голами наиболее вероятным. «Дамак» будет стараться использовать фактор домашнего поля, но серия поражений давит на игроков. «Аль-Иттифак» более собран в атаке, но нестабилен на выезде. Исходя из статистики, можно ожидать результативный матч с обменом голами и небольшим преимуществом гостей.

