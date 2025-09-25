Введите ваш ник на сайте
«Дамак» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

25 сентября 2025 11:37
Дамак - Аль-Иттифак
26 сент. 2025, пятница 18:40 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Оба забьют
Сделать ставку

26 сентября на стадионе Dhamak Club Stadium состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Дамак» встретится с «Аль-Иттифак». Команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в победе, что придаeт противостоянию особую интригу.

«Дамак»

«Дамак» стартовал в сезоне неудачно: всего одно очко в трeх турах и 15-е место в таблице. Команда не может выиграть уже шесть матчей подряд, а в последних трeх встречах неизменно уступала. Главная проблема – слабая реализация моментов и частые ошибки в обороне. В пяти последних матчах «Дамак» забил 4 гола и пропустил 8. При этом команда всe же регулярно находит пути к воротам соперника, забивая в трeх турах подряд. Лидером атаки остаeтся Джамал Харкасс, на счету которого единственный гол в чемпионате.

«Аль-Иттифак»

Гости выступают чуть стабильнее, но также далеки от оптимальной формы. В активе 4 очка после трeх туров и 9-е место. В последнем матче «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Таавуну» со счeтом 1:4, показав уязвимость в обороне. В пяти последних встречах команда забила 6 голов и пропустила 8. Проблемы с результатами на выезде остаются хроническими: «Аль-Иттифак» не выигрывает в пяти последних гостевых матчах чемпионата. Тем не менее в атаке есть потенциал, а Джорджиньо Вейналдум, забивший один мяч, остаeтся важной фигурой в центре поля.

Факты о командах

«Дамак»

  • Не может победить в 6 матчах подряд
  • Забивает в 3 турах Высшей лиги кряду
  • В среднем 0.80 гола за игру и 1.60 пропущенного
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Аль-Иттифак»

  • Имеет 4 очка после трeх туров
  • В последних 5 матчах: 6 забитых и 8 пропущенных
  • Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд
  • Средние показатели: 1.20 забитого и 1.60 пропущенного за игру

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
1
Забитых мячей
8
0.25
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
17.05.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
0 : 3
15.01.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
0 : 2
02.03.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Иттифак
3 : 1
02.09.2023
Дамак

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Иттифак»

Обе команды подходят к встрече с проблемами в обороне, что делает сценарий с голами наиболее вероятным. «Дамак» будет стараться использовать фактор домашнего поля, но серия поражений давит на игроков. «Аль-Иттифак» более собран в атаке, но нестабилен на выезде. Исходя из статистики, можно ожидать результативный матч с обменом голами и небольшим преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Оба забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттифак» больше 1 – коэффициент 1.80

1.85
Оба забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Дамак
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
