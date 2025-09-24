Введите ваш ник на сайте
«Атлетико» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 9.00

24 сентября 2025 8:07
Атлетико - Райо Вальекано
24 сент. 2025, среда 22:30 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
В среду, 24 сентября, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Райо Вальекано». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 22:30 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне набрала 6 очков и находится на 12-й позиции. «Атлетико» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 6:5.

Последние результаты «Атлетико»:

  • 21.09.25 «Мальорка» – «Атлетико» – 1:1 Примера;
  • 17.09.25 «Ливерпуль» – «Атлетико» – 3:2 Лига чемпионов;
  • 13.09.25 «Атлетико» – «Вильярреал» – 2:0 Примера.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» набрал 5 очков и занимает 14-е место. Подопечные Иньиго Переса добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 5:6.

Предыдущие результаты «Райо Вальекано» в Примере:

  • 21.09.25 «РВ» – «Сельта» – 1:1;
  • 14.09.25 «Осасуна» – «РВ» – 2:0;
  • 31.08.25 «РВ» – «Барселона» – 1:1.

Очные встречи в Примере

  • 24.04.25 «Атлетико» – «РВ» – 3:0;
  • 22.09.24 «РВ» – «Атлетико» – 1:1;
  • 31.01.24 «Атлетико» – «РВ» – 2:1;
  • 28.08.23 «РВ» – «Атлетико» – 0:7;
  • 09.04.23 «РВ» – «Атлетико» – 1:2.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Райо Вальекано»

«Атлетико» не лучшим образом начал сезон. Предстоящий матч – хороший шанс для «матрасников» улучшить настроение перед дерби с «Реалом». Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Райо Вальекано Атлетико
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
