24 сентября на стадионе «Максимир» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где хорватское «Динамо Загреб» примет турецкий «Фенербахче». Обе команды регулярно участвуют в еврокубках и имеют амбиции выйти из группы. Встреча обещает стать напряжeнной и результативной, учитывая форму команд в последних играх.

«Динамо Загреб»

Хорватский чемпион подходит к встрече в хорошей форме. Команда активно использует атакующий потенциал: 14 забитых голов в пяти последних матчах говорят сами за себя. Особенно уверенно «Динамо» провело матч Кубка, где разгромило соперника со счeтом 6:0. Однако в чемпионате были и осечки – поражение от «Горицы» и ничья с «Вараждином» показали, что оборона не всегда справляется с давлением. В среднем «Динамо» забивает 2.8 гола за игру, при этом пропуская 0.8, что подчeркивает ярко выраженный атакующий стиль. Важным фактором станет домашнее поле, где команда традиционно играет агрессивно и результативно.

«Фенербахче»

Турецкий гранд также сохраняет стабильность, хотя его результаты менее убедительны. В последних пяти матчах команда забила семь голов и пропустила пять. «Фенербахче» показывает солидный уровень, не проигрывая в восьми из десяти последних игр. При этом в обороне есть проблемы: команда пропускает в пяти из семи последних матчей. В атаке ставка делается на быстрый переход из обороны и использование стандартов. Средние показатели – 1.4 гола за игру в атаке и 1.0 в обороне – делают команду более прагматичной по сравнению с соперником.

Факты о командах

«Динамо Загреб»

Забивает в 17 последних матчах подряд.

В среднем: 2.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

Победа 2:0 в дерби с «Хайдуком».

Три победы в последних четырeх встречах.

«Фенербахче»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Пропускает в 5 из 7 последних игр.

Забивает в 4 матчах подряд.

Прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Фенербахче»

Встреча обещает быть динамичной: «Динамо» играет ярко и результативно дома, тогда как «Фенербахче» стабилен, но часто допускает ошибки в обороне. Хорваты выглядят более остро в атаке и при поддержке болельщиков будут стремиться контролировать ход матча. Турецкий клуб способен ответить своими шансами, но его защита выглядит уязвимой. Наиболее вероятный сценарий – голы с обеих сторон, но больший акцент на атакующий потенциал «Динамо».

Рекомендованные ставки