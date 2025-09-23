24 сентября на стадионе «Максимир» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где хорватское «Динамо Загреб» примет турецкий «Фенербахче». Обе команды регулярно участвуют в еврокубках и имеют амбиции выйти из группы. Встреча обещает стать напряжeнной и результативной, учитывая форму команд в последних играх.
«Динамо Загреб»
Хорватский чемпион подходит к встрече в хорошей форме. Команда активно использует атакующий потенциал: 14 забитых голов в пяти последних матчах говорят сами за себя. Особенно уверенно «Динамо» провело матч Кубка, где разгромило соперника со счeтом 6:0. Однако в чемпионате были и осечки – поражение от «Горицы» и ничья с «Вараждином» показали, что оборона не всегда справляется с давлением. В среднем «Динамо» забивает 2.8 гола за игру, при этом пропуская 0.8, что подчeркивает ярко выраженный атакующий стиль. Важным фактором станет домашнее поле, где команда традиционно играет агрессивно и результативно.
«Фенербахче»
Турецкий гранд также сохраняет стабильность, хотя его результаты менее убедительны. В последних пяти матчах команда забила семь голов и пропустила пять. «Фенербахче» показывает солидный уровень, не проигрывая в восьми из десяти последних игр. При этом в обороне есть проблемы: команда пропускает в пяти из семи последних матчей. В атаке ставка делается на быстрый переход из обороны и использование стандартов. Средние показатели – 1.4 гола за игру в атаке и 1.0 в обороне – делают команду более прагматичной по сравнению с соперником.
Факты о командах
«Динамо Загреб»
- Забивает в 17 последних матчах подряд.
- В среднем: 2.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).
- Победа 2:0 в дерби с «Хайдуком».
- Три победы в последних четырeх встречах.
«Фенербахче»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
- В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).
- Пропускает в 5 из 7 последних игр.
- Забивает в 4 матчах подряд.
Прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Фенербахче»
Встреча обещает быть динамичной: «Динамо» играет ярко и результативно дома, тогда как «Фенербахче» стабилен, но часто допускает ошибки в обороне. Хорваты выглядят более остро в атаке и при поддержке болельщиков будут стремиться контролировать ход матча. Турецкий клуб способен ответить своими шансами, но его защита выглядит уязвимой. Наиболее вероятный сценарий – голы с обеих сторон, но больший акцент на атакующий потенциал «Динамо».
Рекомендованные ставки
- Победа «Динамо Загреб» – коэффициент 2.95
- Индивидуальный тотал «Динамо Загреб» больше 1.5 – коэффициент 1.85