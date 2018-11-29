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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Динамо Загреб
Фенербахче - Динамо Загреб: обзор матча 29 ноября 2018
Фенербахче
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Загреб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Динамо Загреб
Желтая карточка
Э. Эльмас
90'
+4
88'
Желтая карточка
И. Суньич
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
59'
44'
Желтая карточка
А. Ррахмани
Желтая карточка
М. Исла
39'
36'
Желтая карточка
А. Адеми
Желтая карточка
М. Фрай
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Фенербахче
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Текин
33
Али Калдырым
37
Шкртел
22
Исла
33
Нойштедтер
99
Эльмас
16
Жаилсон
17
Алиджи
8
Бензия
28
Вальбуэна
9
Фрай
3-3-3-1
1
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
13
Ррахмани
45
Адеми
14
Гояк
66
Дилавер
20
Хайрович
20
Ольмо
99
Оршич
19
Гавранович
Остались в запасе
Фенербахче
Динамо Загреб
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
26
Иван Суньич
ОП
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Фенербахче - Динамо Загреб
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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