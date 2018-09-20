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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Фенербахче
Динамо Загреб - Фенербахче: обзор матча 20 сентября 2018
Динамо Загреб
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
4 : 1
Завершен
Фенербахче
16'
И. Суньич
27'
И. Хайрович
57'
И. Хайрович
60'
Д. Ольмо
47'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Фенербахче
Желтая карточка
И. Суньич
77'
69'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Желтая карточка
А. Гояк
64'
63'
Желтая карточка
И. Кейбаши
ГОЛ! 4:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
П. Стоянович
60'
ГОЛ! 3:1!
И. Хайрович
57'
47'
ГОЛ! 2:1!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
М. Топал
Желтая карточка
И. Хайрович
44'
ГОЛ! 2:0!
И. Хайрович
Пас отдал
М. Гавранович
27'
ГОЛ! 1:0!
И. Суньич
Пас отдал
М. Гавранович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Марио Будимир
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
54
Эртен Эрсу
ВР
24
Андре Айю
ЛВ
88
Йигитан Гювели
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ливакович
28
Теофил-Катерин
13
Ррахмани
30
Стоянович
26
Суньич
66
Дилавер
14
Гояк
99
Оршич
20
Ольмо
20
Хайрович
19
Гавранович
3-1-4-1-1
23
Текин
2
Озбайраклы
13
Рейес
12
Кейбаши
33
Нойштедтер
4
Потук
5
Топал
99
Эльмас
92
Шаешу
8
Бензия
9
Фрай
Остались в запасе
Динамо Загреб
Фенербахче
9
Марио Будимир
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Волкан Демирель
ВР
54
Эртен Эрсу
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
9
Марио Будимир
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
54
Эртен Эрсу
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Динамо Загреб - Фенербахче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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