Групповой этап Лиги Европы стартует яркой афишей: греческий «ПАОК» примет на своeм поле израильский «Маккаби». Обе команды входят в число претендентов на выход в плей-офф, а их текущее состояние позволяет ожидать зрелищный и результативный футбол.

«ПАОК»

Команда подошла к матчу после уверенной победы над «Риекой» (5:0) в квалификации, однако в национальных турнирах результаты нестабильные. В последних пяти встречах «ПАОК» забил девять голов и пропустил пять. Показатели средней результативности – 1.8 забитых и 1.0 пропущенных за матч – говорят о том, что команда делает ставку на атакующую игру, но оборонительные линии не всегда справляются. При этом домашний фактор может сыграть весомую роль: на «Тумбе» греки традиционно действуют агрессивно и часто контролируют ход встречи.

«Маккаби»

Израильский клуб в отличной форме: победы в четырeх последних матчах и впечатляющая результативность – 14 голов за пять встреч. При этом команда демонстрирует дисциплину в обороне, пропустив лишь трижды. Средняя статистика – 2.8 забитых и 0.6 пропущенных мяча за игру – одна из лучших на старте сезона. Даже поражение от «Динамо Киев» (0:1) в отборе Лиги Европы не выбило «Маккаби» из ритма: клуб компенсировал это серией крупных побед в чемпионате Израиля.

Факты о командах

«ПАОК»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 1.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Отличается нестабильной обороной, но часто реализует свои моменты

«Маккаби»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 2.8 гола за игру

Пропускает всего 0.6 гола за матч

Серия из 4 игр подряд с голами

Прогноз на матч

Встреча обещает быть напряжeнной, с упором на атакующие действия обеих команд. «ПАОК» будет активно искать голы дома, но «Маккаби» подходит в более уверенной форме и способен воспользоваться слабостями соперника в обороне. Обмен голами выглядит практически неизбежным, а исход игры будет зависеть от реализации моментов. Учитывая показатели обеих команд, ставка на результативность выглядит наиболее надeжным вариантом, при этом небольшое преимущество может быть на стороне гостей.

Рекомендации