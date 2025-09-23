Введите ваш ник на сайте
«Севилья» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 15.00

23 сентября 2025 9:45
Севилья - Вильярреал
23 сент. 2025, вторник 22:30 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
15.00
Ничья со счетом 2:2
Сделать ставку

Во вторник, 23 сентября, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Вильярреал». Игра состоится в Севилье, начало – в 22:30 (мск).

«Севилья»

Команда Матиаса Альмейды располагается на 9-й позиции в Примере, набрав 7 очков. «Севилья» добыла 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 9:8.

Последние результаты «Севильи» в Примере:

  • 20.09.25 «Алавес» – «Севилья» – 1:2;
  • 12.09.25 «Севилья» – «Эльче» – 2:2;
  • 30.08.25 «Жирона» – «Севилья» – 0:2.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 10 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Марселино Гарсии Тораля добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 10:4.

Предыдущие результаты «Вильярреала»:

  • 20.09.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 2:1 Примера;
  • 16.09.25 «Тоттенхэм» – «Вильярреал» – 1:0 Лига чемпионов;
  • 13.09.25 «Атлетико» – «Вильярреал» – 2:0 Примера.

Очные встречи в Примере

  • 25.05.25 «Вильярреал» – «Севилья» – 4:2;
  • 23.08.24 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:2;
  • 11.05.24 «Вильярреал» – «Севилья» – 3:2;
  • 03.12.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:1;
  • 23.04.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 2:1.

Прогноз на матч «Севилья» – «Вильярреал»

Очные встречи между командами всегда получаются результативными. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 15.00.

15.00
Ничья со счетом 2:2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Вильярреал Севилья
18+
