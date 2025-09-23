23 сентября 2025 9:45
Севилья - Вильярреал
23 сент. 2025, вторник 22:30 | Испания. Примера, 6 турПерейти в онлайн матча
Во вторник, 23 сентября, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Вильярреал». Игра состоится в Севилье, начало – в 22:30 (мск).
«Севилья»
Команда Матиаса Альмейды располагается на 9-й позиции в Примере, набрав 7 очков. «Севилья» добыла 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 9:8.
Последние результаты «Севильи» в Примере:
- 20.09.25 «Алавес» – «Севилья» – 1:2;
- 12.09.25 «Севилья» – «Эльче» – 2:2;
- 30.08.25 «Жирона» – «Севилья» – 0:2.
«Вильярреал»
«Вильярреал» набрал 10 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Марселино Гарсии Тораля добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 10:4.
Предыдущие результаты «Вильярреала»:
- 20.09.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 2:1 Примера;
- 16.09.25 «Тоттенхэм» – «Вильярреал» – 1:0 Лига чемпионов;
- 13.09.25 «Атлетико» – «Вильярреал» – 2:0 Примера.
Очные встречи в Примере
- 25.05.25 «Вильярреал» – «Севилья» – 4:2;
- 23.08.24 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:2;
- 11.05.24 «Вильярреал» – «Севилья» – 3:2;
- 03.12.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:1;
- 23.04.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 2:1.
Прогноз на матч «Севилья» – «Вильярреал»
Очные встречи между командами всегда получаются результативными. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 15.00.
