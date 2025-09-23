Во вторник, 23 сентября, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Вильярреал». Игра состоится в Севилье, начало – в 22:30 (мск).

«Севилья»

Команда Матиаса Альмейды располагается на 9-й позиции в Примере, набрав 7 очков. «Севилья» добыла 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 9:8.

Последние результаты «Севильи» в Примере:

20.09.25 «Алавес» – «Севилья» – 1:2;

12.09.25 «Севилья» – «Эльче» – 2:2;

30.08.25 «Жирона» – «Севилья» – 0:2.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 10 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Марселино Гарсии Тораля добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 10:4.

Предыдущие результаты «Вильярреала»:

20.09.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 2:1 Примера;

16.09.25 «Тоттенхэм» – «Вильярреал» – 1:0 Лига чемпионов;

13.09.25 «Атлетико» – «Вильярреал» – 2:0 Примера.

Очные встречи в Примере

25.05.25 «Вильярреал» – «Севилья» – 4:2;

23.08.24 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:2;

11.05.24 «Вильярреал» – «Севилья» – 3:2;

03.12.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:1;

23.04.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 2:1.

Прогноз на матч «Севилья» – «Вильярреал»

Очные встречи между командами всегда получаются результативными. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 15.00.