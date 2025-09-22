23 сентября в рамках пути регионов 4-го раунда Кубка России состоится матч «БроукБойз» – «Сокол». Команды находятся в разных игровых состояниях: хозяева показывают прогресс в кубковых встречах, тогда как гости испытывают трудности в атаке и редко радуют результативностью.

«БроукБойз»

Хозяева находятся в хорошей форме в Кубке: команда выиграла три последних матча подряд, каждый раз забивая минимум дважды. В предыдущем раунде был обыгран «Леон Сатурн» (2:0), что укрепило уверенность игроков. За последние пять матчей «БроукБойз» забил 7 голов, пропустив 6. При этом клуб демонстрирует склонность к открытой игре, ведь команда регулярно пропускает, но при этом и сама стабильно реализует моменты. В среднем за игру хозяева забивают 1.4 гола и пропускают 1.2, что говорит о сбалансированности, хотя и с огрехами в обороне.

«Сокол»

Гости подошли к матчу не в лучшей форме. За последние пять встреч команда забила всего 2 гола и пропустила 5. Особенно проблемной выглядит атака: в среднем «Сокол» забивает лишь 0.4 гола за игру, что является крайне низким показателем. В обороне ситуация чуть стабильнее, но и там команда не может избежать ошибок. Кроме того, клуб проиграл четыре последних гостевых матча в Кубке России, что говорит о психологической нестабильности на выезде. Последняя победа в чемпионате (1:0 над «Торпедо») может придать уверенности, но в целом потенциал гостей заметно ниже, чем у хозяев.

Факты о командах

«БроукБойз»

Победа в 3 последних матчах Кубка России

В среднем 1.4 гола за игру

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 5 из 6 последних матчей

«Сокол»

Проигрыш в 4 последних гостевых матчах Кубка

В среднем 0.4 гола за игру

Пропускает в среднем 1 гол за игру

Лишь 2 гола в 5 последних матчах

Прогноз на матч «БроукБойз» – «Сокол»

С учетом текущей формы, «БроукБойз» выглядит более убедительно и результативно, особенно в кубковых встречах. «Сокол» слишком зависим от оборонительной игры и редко демонстрирует стабильность в атаке. На фоне сильного соперника гости могут вновь испытать проблемы в завершении, а хозяева при поддержке своих трибун постараются продолжить победную серию. Ожидается, что матч будет проходить под контролем «БроукБойз», а слабая атака гостей станет решающим фактором.

Рекомендации