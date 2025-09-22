Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«БроукБойз» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

22 сентября 2025 9:18
БроукБойз - Сокол
23 сент. 2025, вторник 19:30 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «БроукБойз»
Сделать ставку

23 сентября в рамках пути регионов 4-го раунда Кубка России состоится матч «БроукБойз» – «Сокол». Команды находятся в разных игровых состояниях: хозяева показывают прогресс в кубковых встречах, тогда как гости испытывают трудности в атаке и редко радуют результативностью.

«БроукБойз»

Хозяева находятся в хорошей форме в Кубке: команда выиграла три последних матча подряд, каждый раз забивая минимум дважды. В предыдущем раунде был обыгран «Леон Сатурн» (2:0), что укрепило уверенность игроков. За последние пять матчей «БроукБойз» забил 7 голов, пропустив 6. При этом клуб демонстрирует склонность к открытой игре, ведь команда регулярно пропускает, но при этом и сама стабильно реализует моменты. В среднем за игру хозяева забивают 1.4 гола и пропускают 1.2, что говорит о сбалансированности, хотя и с огрехами в обороне.

«Сокол»

Гости подошли к матчу не в лучшей форме. За последние пять встреч команда забила всего 2 гола и пропустила 5. Особенно проблемной выглядит атака: в среднем «Сокол» забивает лишь 0.4 гола за игру, что является крайне низким показателем. В обороне ситуация чуть стабильнее, но и там команда не может избежать ошибок. Кроме того, клуб проиграл четыре последних гостевых матча в Кубке России, что говорит о психологической нестабильности на выезде. Последняя победа в чемпионате (1:0 над «Торпедо») может придать уверенности, но в целом потенциал гостей заметно ниже, чем у хозяев.

Факты о командах

«БроукБойз»

  • Победа в 3 последних матчах Кубка России
  • В среднем 1.4 гола за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 5 из 6 последних матчей

«Сокол»

  • Проигрыш в 4 последних гостевых матчах Кубка
  • В среднем 0.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру
  • Лишь 2 гола в 5 последних матчах

Прогноз на матч «БроукБойз» – «Сокол»

С учетом текущей формы, «БроукБойз» выглядит более убедительно и результативно, особенно в кубковых встречах. «Сокол» слишком зависим от оборонительной игры и редко демонстрирует стабильность в атаке. На фоне сильного соперника гости могут вновь испытать проблемы в завершении, а хозяева при поддержке своих трибун постараются продолжить победную серию. Ожидается, что матч будет проходить под контролем «БроукБойз», а слабая атака гостей станет решающим фактором.

Рекомендации

  • Победа «БроукБойз» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.85
Победа «БроукБойз»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Сокол БроукБойз
Другие прогнозы
22.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Шахтер - Заря
Победа «Шахтера» с форой (-1)
22.09.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи - ЦСКА
Победа ЦСКА
22.09.2025
20:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Галатасарай - Коньяспор
Победа «Галатасарая» с форой (-1.5)
22.09.2025
21:00
1.75
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель - ПСЖ
Победа «ПСЖ»
22.09.2025
21:45
1.45
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи - Пиза
Победа «Наполи» с форой (-1.5)
23.09.2025
15:00
1.75
Россия. Кубок, 4 раунд
ПСК - Урал
Победа «Урала»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 