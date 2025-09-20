21 сентября 2025 года в 17:45 состоится матч шестого тура чемпионата Нидерландов. В Алкмаар пожалует лидер и один из флагманов голландского футбола – «Фейеноорд».
«АЗ Алкмаар»
АЗ подходит к центральной игре 6-го тура на четвертом месте в таблице Эредивизии. «Фейеноорд» – первый серьезный тест-драйв для команды Мартена Мартенса в новом сезоне.
Последние три игры:
- Хераклес – АЗ 1:2
- Бреда – АЗ 0:1
- АЗ – Левски 4:
«Фейеноорд»
Роттердамцы прекрасно себя чувствуют под руководством Робина ван Перси. «Фейе» идет со стопроцентным результатом – пять побед в пяти матчах. Отрыв от ближайшего преследователя (ПСВ) составляет три балла и «Фейеноорд» не намерен сбавлять обороты.
Последние три игры:
- Фейеноорд – Фортуна 2:0
- Фейеноорд – Херенвен 1:0
- Спарта – Фейеноорд 0:4
Очные встречи:
- АЗ – Фейеноорд 0:1
- Фейеноорд – АЗ 3:2
- Фейеноорд – АЗ 2:0
Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»
Дуэли «АЗ» и «Фейеноорда» – это почти всегда гарантированное шоу и торжество атакующего футбола. Очевидно, что и сейчас ни те, ни другие не будут «сушить» игру. Впрочем, прямо сейчас роттердамцы отменно работают в обороне и хозяевам придется постараться. Что касается исхода, склоняемся к успеху банды Ван Перси.
Прогноз: победа «Фейеноорда» с форой 0, кеф – 2.15. Прогноз на счет – 1:2.