21 сентября 2025 года в 17:45 состоится матч шестого тура чемпионата Нидерландов. В Алкмаар пожалует лидер и один из флагманов голландского футбола – «Фейеноорд».

«АЗ Алкмаар»

АЗ подходит к центральной игре 6-го тура на четвертом месте в таблице Эредивизии. «Фейеноорд» – первый серьезный тест-драйв для команды Мартена Мартенса в новом сезоне.

Последние три игры:

Хераклес – АЗ 1:2

Бреда – АЗ 0:1

АЗ – Левски 4:

«Фейеноорд»

Роттердамцы прекрасно себя чувствуют под руководством Робина ван Перси. «Фейе» идет со стопроцентным результатом – пять побед в пяти матчах. Отрыв от ближайшего преследователя (ПСВ) составляет три балла и «Фейеноорд» не намерен сбавлять обороты.

Последние три игры:

Фейеноорд – Фортуна 2:0

Фейеноорд – Херенвен 1:0

Спарта – Фейеноорд 0:4

Очные встречи:

АЗ – Фейеноорд 0:1

Фейеноорд – АЗ 3:2

Фейеноорд – АЗ 2:0

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»

Дуэли «АЗ» и «Фейеноорда» – это почти всегда гарантированное шоу и торжество атакующего футбола. Очевидно, что и сейчас ни те, ни другие не будут «сушить» игру. Впрочем, прямо сейчас роттердамцы отменно работают в обороне и хозяевам придется постараться. Что касается исхода, склоняемся к успеху банды Ван Перси.

Прогноз: победа «Фейеноорда» с форой 0, кеф – 2.15. Прогноз на счет – 1:2.