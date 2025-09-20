21 сентября 2025 года в 18:15 состоится матч пятого тура чемпионата Франции. «Монако» Александра Головина будет принимать скромный «Метц».

«Монако»

Перед отчетным поединком «монегаски» потерпели сокрушительное поражение в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов. «Монако» получил 1:4 в Бельгии, без шансов влетев «Брюгге». Теперь подопечным Ади Хюттера необходимо реабилитироваться в глазах своих фанов, о чем открыто заявил и сам тренер.

Последние три игры:

Брюгге – Монако 1:4

Осер – Монако 1:2

Лилль – Монако 1:0

«Метц»

«Метц» – один из основных претендентов на понижение в классе. Данный статус подтверждает и «успешное» начало кампании в Лиге 1 – всего лишь один набранный балл после четырех туров.

Последние три игры:

Метц – Анже 1:1

Париж – Метц 3:2

Лион – Метц 3:0

Очные встречи:

Метц – Монако 2:5

Монако – Метц 2:1

Метц – Монако 1:2

Прогноз на матч «Монако» – «Метц»

Сложно поверить в то, что «Метцу» светит хоть что-то хорошее в предстоящем матче. «Монако» будет рвать и метать после позорища в Лиге чемпионов и гости могут получить по полной программе. Ждем уверенной победы «монегасков».

Прогноз: победа «Монако» с форой -1,5. Кеф – 1.80. Прогноз на счет – 3:0.