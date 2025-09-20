Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» - «Метц»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

20 сентября 2025 12:38
Монако - Метц
21 сент. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
победа «Монако» с форой -1,5
Сделать ставку

21 сентября 2025 года в 18:15 состоится матч пятого тура чемпионата Франции. «Монако» Александра Головина будет принимать скромный «Метц».

«Монако»

Перед отчетным поединком «монегаски» потерпели сокрушительное поражение в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов. «Монако» получил 1:4 в Бельгии, без шансов влетев «Брюгге». Теперь подопечным Ади Хюттера необходимо реабилитироваться в глазах своих фанов, о чем открыто заявил и сам тренер.

Последние три игры:

  • Брюгге – Монако 1:4
  • Осер – Монако 1:2
  • Лилль – Монако 1:0

«Метц»

«Метц» – один из основных претендентов на понижение в классе. Данный статус подтверждает и «успешное» начало кампании в Лиге 1 – всего лишь один набранный балл после четырех туров.

Последние три игры:

  • Метц – Анже 1:1
  • Париж – Метц 3:2
  • Лион – Метц 3:0

Очные встречи:

  • Метц – Монако 2:5
  • Монако – Метц 2:1
  • Метц – Монако 1:2

Прогноз на матч «Монако» – «Метц»

Сложно поверить в то, что «Метцу» светит хоть что-то хорошее в предстоящем матче. «Монако» будет рвать и метать после позорища в Лиге чемпионов и гости могут получить по полной программе. Ждем уверенной победы «монегасков».

Прогноз: победа «Монако» с форой -1,5. Кеф – 1.80. Прогноз на счет – 3:0.

1.80
победа «Монако» с форой -1,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Метц Монако
Другие прогнозы
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
5.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
КАМАЗ - Шинник
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 