21 сентября 2025 года в 18:15 состоится матч пятого тура чемпионата Франции. «Монако» Александра Головина будет принимать скромный «Метц».
«Монако»
Перед отчетным поединком «монегаски» потерпели сокрушительное поражение в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов. «Монако» получил 1:4 в Бельгии, без шансов влетев «Брюгге». Теперь подопечным Ади Хюттера необходимо реабилитироваться в глазах своих фанов, о чем открыто заявил и сам тренер.
Последние три игры:
- Брюгге – Монако 1:4
- Осер – Монако 1:2
- Лилль – Монако 1:0
«Метц»
«Метц» – один из основных претендентов на понижение в классе. Данный статус подтверждает и «успешное» начало кампании в Лиге 1 – всего лишь один набранный балл после четырех туров.
Последние три игры:
- Метц – Анже 1:1
- Париж – Метц 3:2
- Лион – Метц 3:0
Очные встречи:
- Метц – Монако 2:5
- Монако – Метц 2:1
- Метц – Монако 1:2
Прогноз на матч «Монако» – «Метц»
Сложно поверить в то, что «Метцу» светит хоть что-то хорошее в предстоящем матче. «Монако» будет рвать и метать после позорища в Лиге чемпионов и гости могут получить по полной программе. Ждем уверенной победы «монегасков».
Прогноз: победа «Монако» с форой -1,5. Кеф – 1.80. Прогноз на счет – 3:0.