«Гавр» - «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.60

20 сентября 2025 12:23
Гавр - Лорьян
21 сент. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 5 тур
1.60
Победа «Гавра» с форой 0
21 сентября 2025 года в 18:15 состоится матч пятого тура чемпионата Франции. Бывшая команда Далера Кузяева «Гавр» будет принимать «Лорьян».

«Гавр»

Команда Дидье Дигара в числе тех, кому предрекают непростую борьбу за выживание в Лиге 1. Впрочем, с учетом весьма приличного состава по меркам второй половины таблицы чемпионата Франции, шансы «Гавра» на сохранение прописки в элите выглядят весьма неплохо.

Последние три игры:

  • Страсбур – Гавр 1:0
  • Гавр – Ницца 3:1
  • Гавр – Ланс 1:2

«Лорьян»

«Лорьян» удивительно стартовал в новом сезоне. В последних двух турах команда получила сразу 11 (!) мячей в свои ворота. При этом остается загадкой человечества, каким образом «мерлузовым» удалось разобрать на запчасти крепкий «Ренн».

Последние три игры:

  • Марсель – Лорьян 4:0
  • Лорьян – Лилль 1:7
  • Лорьян – Ренн 4:0

Очные встречи:

  • Гавр – Лорьян 0:1
  • Лорьян – Гавр 3:3
  • Гавр – Лорьян 3:0

Прогноз на матч «Гавр» – «Лорьян»

Важный поединок, который в будущем может сыграть немалую роль в итоговом распределении мест в Лиге 1. «Лорьян» получил два нокаутирующих удара и не факт, что очнется к визиту в «Гавр». Хозяева поля должны воспользоваться сложившейся ситуацией.

Прогноз: победа «Гавра» с форой 0. Кеф – 1.60. Прогноз на счет – 2:1.

1.60
Победа «Гавра» с форой 0
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Лорьян Гавр
