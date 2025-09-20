21 сентября 2025 года в 18:15 состоится матч пятого тура чемпионата Франции. Бывшая команда Далера Кузяева «Гавр» будет принимать «Лорьян».

«Гавр»

Команда Дидье Дигара в числе тех, кому предрекают непростую борьбу за выживание в Лиге 1. Впрочем, с учетом весьма приличного состава по меркам второй половины таблицы чемпионата Франции, шансы «Гавра» на сохранение прописки в элите выглядят весьма неплохо.

Последние три игры:

Страсбур – Гавр 1:0

Гавр – Ницца 3:1

Гавр – Ланс 1:2

«Лорьян»

«Лорьян» удивительно стартовал в новом сезоне. В последних двух турах команда получила сразу 11 (!) мячей в свои ворота. При этом остается загадкой человечества, каким образом «мерлузовым» удалось разобрать на запчасти крепкий «Ренн».

Последние три игры:

Марсель – Лорьян 4:0

Лорьян – Лилль 1:7

Лорьян – Ренн 4:0

Очные встречи:

Гавр – Лорьян 0:1

Лорьян – Гавр 3:3

Гавр – Лорьян 3:0

Прогноз на матч «Гавр» – «Лорьян»

Важный поединок, который в будущем может сыграть немалую роль в итоговом распределении мест в Лиге 1. «Лорьян» получил два нокаутирующих удара и не факт, что очнется к визиту в «Гавр». Хозяева поля должны воспользоваться сложившейся ситуацией.

Прогноз: победа «Гавра» с форой 0. Кеф – 1.60. Прогноз на счет – 2:1.