21 сентября 2025 года в 08:00 по Москве состоится матч одиннадцатого тура в Первой лиге. В Хабаровск в гости к СКА пожалует «Черноморец».

«СКА-Хабаровск»

«Армейцы» проводят не самый яркий отрезок сезона, но всегда получают определенное преимущество в играх на своем поле из-за смены часовых поясов. В настоящее время СКА идет 12-м в таблице имея в активе 10 очков.

Последние три игры:

СКА – Челябинск 1:1

Ротор – СКА 1:0

Арсенал – СКА 3:1

«Черноморец»

«Черноморец» великолепно выступал в прошлом сезоне, однако нынешняя кампания идет по другому сценарию. Команда из Новороссийская насобирала 9 очков и располагается на 14-й строчке в Первой лиге.

Последние три игры:

Черноморец – Чайка 4:1

Черноморец – Уфа 3:2

Волга – Черноморец 1:1

Очные встречи:

Черноморец – СКА 2:1

СКА – Черноморец 6:1

Черноморец – СКА 3:0

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Черноморец»

Команды выступают примерно на одном уровне и соседствуют, но «Черноморец», похоже, начинает набирать форму. Свидетельством тому служат две победы кряду. Считаем, что в отчетном поединке гости как минимум не уступят.

Прогноз: победа «Черноморца» с форой 0, кеф – 2.03. Прогноз на счет: 1:2.