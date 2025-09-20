Введите ваш ник на сайте
«СКА-Хабаровск» - «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.03

20 сентября 2025 11:28
СКА-Хабаровск - Черноморец
21 сент. 2025, воскресенье 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
2.03
Победа «Черноморца» с форой 0
21 сентября 2025 года в 08:00 по Москве состоится матч одиннадцатого тура в Первой лиге. В Хабаровск в гости к СКА пожалует «Черноморец».

«СКА-Хабаровск»

«Армейцы» проводят не самый яркий отрезок сезона, но всегда получают определенное преимущество в играх на своем поле из-за смены часовых поясов. В настоящее время СКА идет 12-м в таблице имея в активе 10 очков.

Последние три игры:

  • СКА – Челябинск 1:1
  • Ротор – СКА 1:0
  • Арсенал – СКА 3:1

«Черноморец»

«Черноморец» великолепно выступал в прошлом сезоне, однако нынешняя кампания идет по другому сценарию. Команда из Новороссийская насобирала 9 очков и располагается на 14-й строчке в Первой лиге.

Последние три игры:

  • Черноморец – Чайка 4:1
  • Черноморец – Уфа 3:2
  • Волга – Черноморец 1:1

Очные встречи:

  • Черноморец – СКА 2:1
  • СКА – Черноморец 6:1
  • Черноморец – СКА 3:0

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Черноморец»

Команды выступают примерно на одном уровне и соседствуют, но «Черноморец», похоже, начинает набирать форму. Свидетельством тому служат две победы кряду. Считаем, что в отчетном поединке гости как минимум не уступят.

Прогноз: победа «Черноморца» с форой 0, кеф – 2.03. Прогноз на счет: 1:2.

2.03
Победа «Черноморца» с форой 0
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Черноморец СКА-Хабаровск
