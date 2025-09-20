21 сентября на стадионе «Велодром» состоится центральный поединок пятого тура чемпионата Франции, где «Марсель» примет действующего лидера Лиги 1 – «ПСЖ». Встреча обещает стать яркой, так как обе команды находятся в хорошей атакующей форме, но парижане подходят к матчу с более убедительной серией побед и впечатляющими результатами в обороне.

«Марсель»

Марсельцы начали сезон нестабильно и после четырeх туров имеют 6 очков. Команда уверенно выиграла у «Лорьяна» 4:0, но в матчах против «Лиона» и «Ренна» осталась без очков. При этом на домашнем стадионе коллектив стабильно добивается успеха: три победы подряд в родных стенах. В атаке заметен прогресс – в последних пяти встречах команда забила 10 голов, демонстрируя средний показатель 2.00 за игру. Главный бомбардир – Мэйсон Гринвуд, оформивший 3 гола в семи матчах. Слабое место – оборона: за пять последних игр пропущено 6 мячей, а регулярные ошибки в позиционной защите создают дополнительные риски в матче против одного из самых мощных атакующих составов чемпионата.

«ПСЖ»

Парижане уверенно лидируют в Лиге 1, набрав 12 очков в четырeх турах. Команда находится в потрясающей форме – шесть побед подряд в чемпионате и яркая игра в Лиге чемпионов против «Аталанты» (4:0) подтверждают доминирование. «ПСЖ» регулярно забивает: серия из 13 матчей с голами, а в последних пяти встречах команда оформила 14 мячей, что даeт средний показатель 2.80 за игру. Усман Дембеле – главный бомбардир, на его счету уже 8 голов. В обороне у парижан заметно улучшение: всего 3 пропущенных за последние пять игр и надeжная игра голкипера позволяют чувствовать уверенность даже против атакующего соперника.

Факты о командах

«Марсель»

Победа в 3 последних домашних матчах

В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено за 5 последних игр

10 голов в последних 5 матчах

Гринвуд забил 3 гола в сезоне

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«ПСЖ»

Победа в 6 последних матчах Лиги 1

В среднем: 2.80 забито и 0.60 пропущено за 5 последних игр

14 голов в последних 5 матчах

Дембеле – лучший бомбардир с 8 мячами

Забивает в 13 матчах Лиги 1 подряд

Прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме, однако «ПСЖ» демонстрирует больше стабильности и лучше сбалансирован в обороне. «Марсель» на своeм поле способен доставить сопернику проблемы, особенно учитывая поддержку болельщиков и результативную линию атаки. Тем не менее классовое преимущество гостей, их серия побед и высокая эффективность в атаке делают их фаворитом встречи. Можно ожидать результативный матч, где обе команды забьют, но именно «ПСЖ» имеет больше шансов на победу.

Рекомендованные ставки