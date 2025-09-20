Введите ваш ник на сайте
«Марсель» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

20 сентября 2025 10:02
Марсель - ПСЖ
21 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «ПСЖ»
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Велодром» состоится центральный поединок пятого тура чемпионата Франции, где «Марсель» примет действующего лидера Лиги 1 – «ПСЖ». Встреча обещает стать яркой, так как обе команды находятся в хорошей атакующей форме, но парижане подходят к матчу с более убедительной серией побед и впечатляющими результатами в обороне.

«Марсель»

Марсельцы начали сезон нестабильно и после четырeх туров имеют 6 очков. Команда уверенно выиграла у «Лорьяна» 4:0, но в матчах против «Лиона» и «Ренна» осталась без очков. При этом на домашнем стадионе коллектив стабильно добивается успеха: три победы подряд в родных стенах. В атаке заметен прогресс – в последних пяти встречах команда забила 10 голов, демонстрируя средний показатель 2.00 за игру. Главный бомбардир – Мэйсон Гринвуд, оформивший 3 гола в семи матчах. Слабое место – оборона: за пять последних игр пропущено 6 мячей, а регулярные ошибки в позиционной защите создают дополнительные риски в матче против одного из самых мощных атакующих составов чемпионата.

«ПСЖ»

Парижане уверенно лидируют в Лиге 1, набрав 12 очков в четырeх турах. Команда находится в потрясающей форме – шесть побед подряд в чемпионате и яркая игра в Лиге чемпионов против «Аталанты» (4:0) подтверждают доминирование. «ПСЖ» регулярно забивает: серия из 13 матчей с голами, а в последних пяти встречах команда оформила 14 мячей, что даeт средний показатель 2.80 за игру. Усман Дембеле – главный бомбардир, на его счету уже 8 голов. В обороне у парижан заметно улучшение: всего 3 пропущенных за последние пять игр и надeжная игра голкипера позволяют чувствовать уверенность даже против атакующего соперника.

Факты о командах

«Марсель»

  • Победа в 3 последних домашних матчах
  • В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено за 5 последних игр
  • 10 голов в последних 5 матчах
  • Гринвуд забил 3 гола в сезоне
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«ПСЖ»

  • Победа в 6 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 2.80 забито и 0.60 пропущено за 5 последних игр
  • 14 голов в последних 5 матчах
  • Дембеле – лучший бомбардир с 8 мячами
  • Забивает в 13 матчах Лиги 1 подряд

Личные встречи
19% (8)
14% (6)
67% (28)
38
Забитых мячей
82
0.9
В среднем за матч
1.95
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
3 : 1
16.03.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0 : 3
27.10.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0 : 2
31.03.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
4 : 0
24.09.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0 : 3
26.02.2023
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
Марсель
2 : 1
08.02.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
1 : 0
16.10.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
2 : 1
17.04.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
24.10.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0 : 2
07.02.2021
ПСЖ
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
2 : 1
13.01.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
0 : 1
13.09.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
4 : 0
27.10.2019
Марсель
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
3 : 1
17.03.2019
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 2
28.10.2018
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
3 : 0
28.02.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
3 : 0
25.02.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2 : 2
22.10.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1 : 5
26.02.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
0 : 0
23.10.2016
Марсель
Франция. Кубок, Финал
Марсель
2 : 4
21.05.2016
ПСЖ
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
1 : 2
07.02.2016
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
2 : 1
04.10.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 3
05.04.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
2 : 0
09.11.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
2 : 0
02.03.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1 : 2
06.10.2013
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
2 : 0
27.02.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
2 : 0
24.02.2013
Марсель
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
ПСЖ
2 : 0
31.10.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
2 : 2
07.10.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
2 : 1
08.04.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
3 : 0
27.11.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
2 : 1
20.03.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
07.11.2010
Марсель
Суперкубок Франции, Финал
Марсель
0 : 0
28.07.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 3
28.02.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1 : 0
20.11.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 3
15.03.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2 : 4
26.10.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
2 : 1
17.02.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
1 : 1
02.09.2007
Марсель
Показать все

Прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме, однако «ПСЖ» демонстрирует больше стабильности и лучше сбалансирован в обороне. «Марсель» на своeм поле способен доставить сопернику проблемы, особенно учитывая поддержку болельщиков и результативную линию атаки. Тем не менее классовое преимущество гостей, их серия побед и высокая эффективность в атаке делают их фаворитом встречи. Можно ожидать результативный матч, где обе команды забьют, но именно «ПСЖ» имеет больше шансов на победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

1.75
Победа «ПСЖ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель
Другие прогнозы
20.09.2025
16:30
2.10
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург - Хайденхайм
Победа «Гамбурга»
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
