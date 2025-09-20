Введите ваш ник на сайте
«Фиорентина» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.7

20 сентября 2025 9:18
Фиорентина - Комо
21 сент. 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
21 сентября на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» примет «Комо» в рамках 4-го тура Серии А. Хозяева пока не нашли своей игры в чемпионате, тогда как дебютант сезона демонстрирует уверенность и готов навязать борьбу.

«Фиорентина»

«Фиорентина» стартовала в Серии А с двух ничьих и поражения от «Наполи» (1:3). Команда занимает лишь 16-е место, имея в активе 2 очка. При этом у флорентийцев отмечается неплохая результативность: в последних пяти матчах они забили 8 мячей, а Лука Раньери с двумя голами стал лидером атак.

Однако главная проблема команды – оборона. В пяти последних матчах «Фиорентина» пропустила 6 раз, и это при том, что у команды остаeтся высокий уровень владения мячом и контроль игры на своей половине. Отдельно стоит отметить, что дома «Фиорентина» традиционно играет стабильно – не проигрывает в 11 из 13 последних встреч на «Артемио Франки».

«Комо»

Для «Комо» этот сезон в элите складывается позитивно. Команда уже обыграла «Лацио» (2:0), уступила «Болонье» и поделила очки с «Дженоа». После трeх туров в активе «Комо» 4 очка и 9-е место в таблице. Главной угрозой соперников остаeтся Анастасиос Дувикас, забивший 3 мяча в четырeх играх.

В последних пяти матчах «Комо» отличался 9 раз и при этом пропустил всего 5 голов. Это сбалансированная статистика, показывающая, что даже против сильных соперников команда способна навязывать игру и действовать дисциплинированно в обороне.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • 16-е место в таблице, 2 очка после трeх туров.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 6 пропущенных голов.
  • Дома не проигрывает в 11 из 13 встреч.

«Комо»

  • 9-е место, 4 очка после трeх туров.
  • Забивает в 7 из 9 последних игр.
  • В последних 5 матчах: 9 забитых и 5 пропущенных мячей.
  • В среднем: 1.80 гола за игру.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
0 : 2
16.02.2025
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
0 : 2
24.11.2024
Фиорентина

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре с разным настроем. «Фиорентина» нуждается в победе, чтобы выправить старт сезона, но «Комо» уже доказал, что способен обыгрывать фаворитов и играет дисциплинированно. Флорентийцы будут владеть инициативой, однако гости в нынешней форме способны забить хотя бы один гол.

Более вероятным сценарием выглядит результативный матч, где обе команды отметятся голами. При этом за счeт поддержки трибун и большего опыта «Фиорентина» всe же выглядит чуть более предпочтительно.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.7
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Комо Фиорентина
Рекомендуем
