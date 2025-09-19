В субботу, 20 сентября, в 22-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Витебск» и «Динамо» Минск. Матч пройдет в Витебске, начало – в 17:00 (мск).

«Витебск»

Команда Игоря Слесарчука набрала 21 очко и находится на 12-й позиции. «Витебск» добыл 6 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 29:34.

Последние результаты «Витебска»:

15.09.25 «Гомель» – «Витебск» – 1:0 Высшая лига;

06.09.25 «Витебск» – «Нафтан» – 3:3 тов. матч;

29.08.25 «Витебск» – «Молодечно» – 0:1 Высшая лига.

«Динамо» Минск

«Динамо» набрало 36 очков и занимает 5-е место. Подопечные Дмитрия Квартальнова добыли 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 33:20.

Предыдущие результаты «Динамо»:

14.09.25 «Минск» – «Динамо» – 2:1 Высшая лига;

06.09.25 «Динамо» – «Слуцк» – 2:0 тов. матч;

30.08.25 БАТЭ – «Динамо» – 2:2 Высшая лига.

Очные встречи в Высшей лиге

03.05.25 «Динамо» – «Витебск» – 2:1;

20.09.24 «Витебск» – «Динамо» – 1:0;

02.05.24 «Динамо» – «Витебск» – 1:1;

08.10.22 «Витебск» – «Динамо» – 0:0;

22.05.22 «Динамо» – «Витебск» – 2:1.

Прогноз на матч «Витебск» – «Динамо» Минск

Динамовцы – явные фавориты, но в последние годы минчанам тяжело даются игры против «Витебска». Прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 5.60.