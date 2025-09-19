19 сентября 2025 11:41
Ислочь - Гомель
20 сент. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 22 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 20 сентября, в 22-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Ислочь» и «Гомель». Игра состоится в Минске, начало – в 15:00 (мск).
«Ислочь»
Команда Дмитрия Комаровского располагается на 3-й строчке, набрав 38 очков. «Ислочь» добыла 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 38:19.
Последние результаты «Ислочи»:
- 14.09.25 «Молодечно» – «Ислочь» – 0:1 Высшая лига;
- 06.09.25 «Минск» – «Ислочь» – 1:0 тов. матч;
- 29.08.25 «Нафтан» – «Ислочь» – 2:2 Высшая лига.
«Гомель»
«Гомель» набрал 22 очка и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Андрея Горовцова добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 15:19.
Предыдущие результаты «Гомеля» в Высшей лиге:
- 15.09.25 «Гомель» – «Витебск» – 1:0;
- 29.08.25 «Гомель» – «Минск» – 1:1;
- 22.08.25 «Гомель» – БАТЭ – 2:3.
Очные встречи в Высшей лиге
- 04.05.25 «Гомель» – «Ислочь» – 0:0;
- 03.11.24 «Гомель» – «Ислочь» – 0:0;
- 14.06.24 «Ислочь» – «Гомель» – 1:0;
- 10.11.23 «Гомель» – «Ислочь» – 0:2;
- 24.06.23 «Ислочь» – «Гомель» – 3:1.
Прогноз на матч «Ислочь» – «Гомель»
«Ислочь» продолжает борьбу за 2-е место, тогда как «Гомель» проводит невзрачный сезон. Статистика очных встреч также в пользу хозяев. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 7.00.
