«Ислочь» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.00

19 сентября 2025 11:41
Ислочь - Гомель
20 сент. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 22 тур
7.00
Победа «Ислочи» со счетом 2:0
В субботу, 20 сентября, в 22-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Ислочь» и «Гомель». Игра состоится в Минске, начало – в 15:00 (мск).

«Ислочь»

Команда Дмитрия Комаровского располагается на 3-й строчке, набрав 38 очков. «Ислочь» добыла 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 38:19.

Последние результаты «Ислочи»:

  • 14.09.25 «Молодечно» – «Ислочь» – 0:1 Высшая лига;
  • 06.09.25 «Минск» – «Ислочь» – 1:0 тов. матч;
  • 29.08.25 «Нафтан» – «Ислочь» – 2:2 Высшая лига.

«Гомель»

«Гомель» набрал 22 очка и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Андрея Горовцова добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 15:19.

Предыдущие результаты «Гомеля» в Высшей лиге:

  • 15.09.25 «Гомель» – «Витебск» – 1:0;
  • 29.08.25 «Гомель» – «Минск» – 1:1;
  • 22.08.25 «Гомель» – БАТЭ – 2:3.

Очные встречи в Высшей лиге

  • 04.05.25 «Гомель» – «Ислочь» – 0:0;
  • 03.11.24 «Гомель» – «Ислочь» – 0:0;
  • 14.06.24 «Ислочь» – «Гомель» – 1:0;
  • 10.11.23 «Гомель» – «Ислочь» – 0:2;
  • 24.06.23 «Ислочь» – «Гомель» – 3:1.

Прогноз на матч «Ислочь» – «Гомель»

«Ислочь» продолжает борьбу за 2-е место, тогда как «Гомель» проводит невзрачный сезон. Статистика очных встреч также в пользу хозяев. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 7.00.

7.00
Победа «Ислочи» со счетом 2:0
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Гомель Ислочь
Рекомендуем
