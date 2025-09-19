20 сентября 2025 года в 21:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Звездный «Аль-Наср» будет принимать «Аль-Рияд».

«Аль-Наср»

Новая команда Жорже Жезуша стартовала с 2 побед в Про Лиге, не пропустив ни одного мяча. Роналду и кампания ставят перед собой только одну цель – чемпионство и сходу решили наглядно продемонстрировать свои амбиции.

Последние три игры:

Аль-Наср – Истиклол 5:0

Аль-Наср – Аль-Холуд 2:0

Аль-Таавун – Аль-Наср 0:5

«Аль-Рияд»

«Рияд» не может похвастать значительными финансовыми вливаниями и не отличается выдающимся бюджетом. По сути, «Рияд» – середняк Про Лиги и от команды не стоит ожидать великих свершений по части попадания в международные турниры по итогам сезона 2025/2026.

Последние три игры:

Аль-Рияд – Аль-Наджма 2:1

Аль-Хиляль – Аль-Рияд 2:0

Ибица – Аль-Рияд 5:2

Очные встречи:

Аль-Наср – Аль-Рияд 2:1

Аль-Рияд – Аль-Наср 0:1

Аль-Рияд – Аль-Наср 2:2

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»

«Рыцари» с Жезушем и Роналду во главе одни из фаворитов всего сезона в Про Лиге и не могут позволить себе терять очки в матчах против команд вроде «Рияда» (при всем уважении). «Аль-Наср» в отличной форме на старте кампании и есть все основания полагать, что «Рияд» ждет очень непростой тест-драйв на поле одного из претендентов на титул.

Прогноз: победа «Аль-Насра» с форой -1,5. Кеф – 1.56. Прогноз на счет – 3:1.