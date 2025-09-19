Введите ваш ник на сайте
«Гамбург» - «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.10

19 сентября 2025 11:10
Гамбург - Хайденхайм
20 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
2.10
Победа «Гамбурга»
20 сентября 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч четвертого тура чемпионата Германии. «Гамбург» попробует разжиться очками в домашней встрече с «Хайденхаймом».

«Гамбург»

Долгожданное возвращение в Бундеслигу пока не приносит радости фанам «динозавров». «Гамбург» набрал всего лишь один балл в 3 турах и уже успел споткнуться в дерби с «Санкт-Паули». В субботу нас ждет дуэль двух главных неудачников старта кампании в Германии.

Последние три игры:

  • Бавария – Гамбург 5:0
  • Гамбург – Ганновер 1:3
  • Гамбург – Санкт-Паули 0:2

«Хайденхайм»

Команда опытнейшего Франка Шмидта, который когда-то сделал конфетку из «Фрайбурга», осела на самом дне таблицы, не набрав ни одного очка. Не добавляет оптимизма и тот факт, что в активе «Хайденхайма» всего лишь один забитый гол в 3 турах.

Последние три игры:

  • Хайденхайм – Боруссия Д 0:2
  • Кайзерслаутерн – Хайденхайм 2:3
  • Лейпциг – Хайденхайм 2:0

Очные встречи:

  • Хайденхайм – Гамбург 3:3
  • Гамбург –Хайденхайм 1:0
  • Гамбург – Хайденхайм 2:0

Прогноз на матч «Гамбург» – «Хайденхайм»

«Хайденхайм» не побеждает в Гамбурге аж с 2019 года и сейчас им также будет сложно рассчитывать на успех. «Динозавры» как никогда настроены добыть победу при поддержке своих трибун. В противном случае Мерлин Польцин может и попрощаться с занимаемой должности.

Прогноз: победа «Гамбурга», кеф – 2.10. Прогноз на счет – 2:1.

2.10
Победа «Гамбурга»
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Хайденхайм Гамбург
