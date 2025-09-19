20 сентября 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч четвертого тура чемпионата Германии. «Гамбург» попробует разжиться очками в домашней встрече с «Хайденхаймом».
«Гамбург»
Долгожданное возвращение в Бундеслигу пока не приносит радости фанам «динозавров». «Гамбург» набрал всего лишь один балл в 3 турах и уже успел споткнуться в дерби с «Санкт-Паули». В субботу нас ждет дуэль двух главных неудачников старта кампании в Германии.
Последние три игры:
- Бавария – Гамбург 5:0
- Гамбург – Ганновер 1:3
- Гамбург – Санкт-Паули 0:2
«Хайденхайм»
Команда опытнейшего Франка Шмидта, который когда-то сделал конфетку из «Фрайбурга», осела на самом дне таблицы, не набрав ни одного очка. Не добавляет оптимизма и тот факт, что в активе «Хайденхайма» всего лишь один забитый гол в 3 турах.
Последние три игры:
- Хайденхайм – Боруссия Д 0:2
- Кайзерслаутерн – Хайденхайм 2:3
- Лейпциг – Хайденхайм 2:0
Очные встречи:
- Хайденхайм – Гамбург 3:3
- Гамбург –Хайденхайм 1:0
- Гамбург – Хайденхайм 2:0
Прогноз на матч «Гамбург» – «Хайденхайм»
«Хайденхайм» не побеждает в Гамбурге аж с 2019 года и сейчас им также будет сложно рассчитывать на успех. «Динозавры» как никогда настроены добыть победу при поддержке своих трибун. В противном случае Мерлин Польцин может и попрощаться с занимаемой должности.
Прогноз: победа «Гамбурга», кеф – 2.10. Прогноз на счет – 2:1.