«Чайка» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.50

19 сентября 2025 10:47
Чайка - Спартак К
20 сент. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
7.50
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
В субботу, 20 сентября, в 11-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «Спартак» Кострома. Матч пройдет в Песчанокопском, начало – в 17:00 (мск).

«Чайка»

Команда Дмитрия Комбарова занимает 17-ю позицию в Первой лиге, набрав 6 очков. «Чайка» добыла 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей – 7:22.

Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:

  • 15.09.25 «Черноморец» – «Чайка» – 4:1;
  • 08.09.25 «Челябинск» – «Чайка» – 1:0;
  • 03.09.25 «Чайка» – «Ротор» – 0:6.

«Спартак» Кострома

Костромской «Спартак» набрал 23 очка и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Сергея Бондаря добыла 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 16:9.

Предыдущие результаты «Спартака» в Первой лиге:

  • 13.09.25 «Арсенал» – «Спартак» Кострома – 1:2;
  • 08.09.25 «Спартак» Кострома – «Сокол» – 2:1;
  • 04.09.25 «Спартак» Кострома – «Урал» – 1:1.

Очные встречи во Второй лиге

  • 15.10.23 «Чайка» – «Спартак» К – 1:2;
  • 19.08.23 «Спартак» К – «Чайка» – 1:1.

Прогноз на матч «Чайка» – «Спартак» Кострома

«Спартак» очень бодро начал сезон, поэтому обоснованно претендует на победу в матче с одним из аутсайдеров лиги, который крайне мало забивает. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 7.50.

7.50
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Спартак К Чайка
