«ПСЖ» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.45

16 сентября 2025 8:38
ПСЖ - Аталанта
17 сент. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
1.45
Победа «ПСЖ»
17 сентября на «Парк-де-Пренс» в Париже пройдет матч 1 тура Лиги чемпионов, где «ПСЖ» примет «Аталанту». Французский клуб подходит к встрече с серией побед и отличной результативностью, в то время как итальянцы сохраняют стабильность в атаке, но испытывают трудности в обороне.

«ПСЖ»

Парижане уверенно стартовали в новом сезоне. Команда выиграла пять последних матчей и демонстрирует хорошую реализацию моментов. За пять встреч «ПСЖ» забил 12 голов, в среднем по 2.4 за игру, что подтверждает высокий атакующий потенциал. Защита действует достаточно надежно, позволяя соперникам создавать ограниченное число шансов, – всего пять пропущенных мячей в последних пяти играх. Важным фактором является и то, что «ПСЖ» стабильно забивает в Лиге чемпионов на протяжении шести матчей подряд, что делает их фаворитом домашней встречи.

«Аталанта»

Клуб из Бергамо не отличается стабильностью в еврокубках. В последних трех матчах в Лиге чемпионов команда не смогла добиться побед, но при этом регулярно забивает – серия составляет четыре встречи подряд. В пяти последних играх «Аталанта» отличилась десять раз, в среднем по два мяча за игру, однако пропустила восемь, что говорит о проблемах в обороне. Команда показывает результативный футбол, но нестабильность в защите делает еe уязвимой против соперников уровня «ПСЖ».

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Победа в 5 последних матчах
  • Средний показатель: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд
  • Не пропускает в 3 последних матчах

  • «Аталанта»

  • Не побеждает в 3 матчах Лиги чемпионов
  • Средний показатель: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • Забивает в 5 последних матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Лига чемпионов, 1/4 финала
Аталанта
1 : 2
12.08.2020
ПСЖ

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Аталанта»

«ПСЖ» подходит к поединку в статусе фаворита благодаря уверенной серии побед и более надежной обороне. «Аталанта» способна забить, но регулярные ошибки в защите против мощной атаки парижан могут оказаться критичными. Вероятен сценарий, при котором обе команды отличатся, однако преимущество останется за хозяевами. Матч обещает быть результативным, с обилием моментов и высокой динамикой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.45
Победа «ПСЖ»
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Аталанта ПСЖ
