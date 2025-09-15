Введите ваш ник на сайте
«Бенфика» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

15 сентября 2025 8:20
Бенфика - Карабах
16 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Бенфики» с форой -1
Сделать ставку

16 сентября на стадионе «Эштадиу да Луш» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, где португальская «Бенфика» примет азербайджанский «Карабах». Хозяева выглядят явными фаворитами, но гости умеют удивлять в атаке и регулярно находят моменты даже в матчах против более статусных соперников.

«Бенфика»

Команда подходит к старту группового этапа в хорошей форме. В квалификации «орлы» прошли «Фенербахче» (0:0 и 1:0), сохранив свои ворота сухими в обеих встречах. Это продолжило серию из четырех матчей в Лиге чемпионов без пропущенных мячей. В последних пяти играх «Бенфика» забила 7 голов (1.40 в среднем за матч) и пропустила всего 2 (0.40 за игру). В чемпионате клуб также действует уверенно, чередуя победы с рабочими ничьими. Сильная сторона хозяев – дисциплинированная оборона, которая не позволяет соперникам много создавать.

«Карабах»

Азербайджанская команда показывает нестабильные результаты, но в атаке действует смело. В последних пяти встречах «Карабах» забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру), при этом пропустил 6. В квалификации Лиги чемпионов команда дважды сыграла против «Ференцвароша» – победила в гостях 3:1, но дома уступила 2:3. «Карабах» отличался в шести матчах подряд в еврокубках, а на выезде выиграл четыре последних встречи в турнире. Однако проблемная оборона и высокая пропускная способность делают игру гостей рискованной.

Факты о командах

«Бенфика»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах.
  • В среднем: 1.40 забитого и 0.40 пропущенного за 5 игр.
  • 4 сухих матча подряд в Лиге чемпионов.

«Карабах»

  • Победы в 4 последних гостевых матчах Лиги чемпионов.
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.20 пропущенного за 5 игр.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч «Бенфика» – «Карабах»

«Бенфика» предсказуемо будет владеть мячом и контролировать ход встречи, делая упор на дисциплину и компактность. «Карабах» наверняка сосредоточится на контратаках и стандартах, ведь в позиционной игре им будет тяжело вскрыть португальскую оборону. С учетом статистики, гости способны забить, но шансов против надежной защиты хозяев немного. Ожидается уверенная победа «Бенфики» при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бенфики» с форой -1 – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Бенфики» с форой -1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Карабах Бенфика
