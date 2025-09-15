16 сентября на стадионе «Эштадиу да Луш» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, где португальская «Бенфика» примет азербайджанский «Карабах». Хозяева выглядят явными фаворитами, но гости умеют удивлять в атаке и регулярно находят моменты даже в матчах против более статусных соперников.

«Бенфика»

Команда подходит к старту группового этапа в хорошей форме. В квалификации «орлы» прошли «Фенербахче» (0:0 и 1:0), сохранив свои ворота сухими в обеих встречах. Это продолжило серию из четырех матчей в Лиге чемпионов без пропущенных мячей. В последних пяти играх «Бенфика» забила 7 голов (1.40 в среднем за матч) и пропустила всего 2 (0.40 за игру). В чемпионате клуб также действует уверенно, чередуя победы с рабочими ничьими. Сильная сторона хозяев – дисциплинированная оборона, которая не позволяет соперникам много создавать.

«Карабах»

Азербайджанская команда показывает нестабильные результаты, но в атаке действует смело. В последних пяти встречах «Карабах» забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру), при этом пропустил 6. В квалификации Лиги чемпионов команда дважды сыграла против «Ференцвароша» – победила в гостях 3:1, но дома уступила 2:3. «Карабах» отличался в шести матчах подряд в еврокубках, а на выезде выиграл четыре последних встречи в турнире. Однако проблемная оборона и высокая пропускная способность делают игру гостей рискованной.

Факты о командах

«Бенфика»

Не проигрывает в 10 последних матчах.

В среднем: 1.40 забитого и 0.40 пропущенного за 5 игр.

4 сухих матча подряд в Лиге чемпионов.

«Карабах»

Победы в 4 последних гостевых матчах Лиги чемпионов.

В среднем: 1.60 забитого и 1.20 пропущенного за 5 игр.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч «Бенфика» – «Карабах»

«Бенфика» предсказуемо будет владеть мячом и контролировать ход встречи, делая упор на дисциплину и компактность. «Карабах» наверняка сосредоточится на контратаках и стандартах, ведь в позиционной игре им будет тяжело вскрыть португальскую оборону. С учетом статистики, гости способны забить, но шансов против надежной защиты хозяев немного. Ожидается уверенная победа «Бенфики» при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки