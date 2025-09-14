15 сентября на «Арене Химки» пройдет матч десятого тура Первой лиги, где «Родина» примет одного из лидеров чемпионата – «Факел». Обе команды находятся в хорошей форме, но борются за разные задачи: хозяева хотят закрепиться в середине таблицы, а гости стремятся к лидерству.

«Родина»

Команда из Химок после 9 туров идет на 8-м месте с 13 очками. В прошлом туре «Родина» уверенно обыграла «Енисей» со счетом 2:0, а до этого разгромила «Нефтехимик» (5:1) и «Торпедо» (3:0). За последние четыре тура коллектив демонстрирует атакующую мощь и забивает стабильно. Лидером в атаке является Магомедхабиб Абдусаламов, оформивший 4 гола в шести матчах. Однако оборона иногда дает сбои: команда пропускает даже в тех матчах, где контролирует ход игры.

«Факел»

Воронежский клуб занимает вторую строчку с 22 очками и выглядит одним из главных претендентов на повышение. «Факел» выиграл три последних матча подряд, в том числе у «Арсенала Тула» (1:0). Главная сила гостей – это дисциплинированная оборона: всего 3 пропущенных мяча за последние 5 игр. В атаке результативность чуть ниже, но Беляйди Пуси и его партнеры находят моменты и решают исход встреч минимальными усилиями.

Факты о командах

«Родина»

Победа в последних 3 домашних матчах подряд

В среднем: 2.00 забито и 0.40 пропущено за 5 игр

Забивает в 4 последних матчах

Абдусаламов – лучший бомбардир (4 гола в 6 матчах)

«Факел»

Победа в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито и 0.60 пропущено за 5 игр

Забивает в 13 из 15 последних матчей

Пропустил всего 3 мяча за последние 5 встреч

Прогноз на матч «Родина» – «Факел»

Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но делают акцент на разных аспектах. «Родина» активно играет в атаке, дома показывает высокий уровень реализации моментов. «Факел» же строит стратегию от обороны, часто выигрывая матчи с минимальным счетом. В этой встрече стоит ожидать осторожного начала и постепенного наращивания темпа, а исход может решить один гол. При этом хозяева имеют шанс не уступить за счет уверенной игры в последних турах.

Рекомендованные ставки