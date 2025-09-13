Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астана» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

13 сентября 2025 10:21
Астана - Елимай
14 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Астаны»
Сделать ставку

14 сентября на «Астана Арене» лидер чемпионата «Астана» примет «Елимай» в рамках 23 тура Премьер-лиги Казахстана. Встреча обещает стать одной из самых интригующих в туре: хозяева ведут борьбу за чемпионство, а гости продолжают серию удачных игр и стремятся закрепиться в верхней части таблицы. Оба клуба отличаются высокой результативностью и подойдут к матчу в хорошем тонусе.

«Астана»

Столичная команда уверенно лидирует в чемпионате и демонстрирует мощный атакующий футбол. В последнем туре «Астана» разгромила «Кайсар» (5:1), подтвердив статус самой результативной команды лиги. В 21 матче коллектив забил 52 мяча – лучший показатель в турнире. При этом защита остаeтся уязвимой: в последних пяти играх команда пропустила 9 голов, в среднем 1.80 за игру. Сильной стороной остаeтся реализация моментов и разнообразие атакующих схем: клуб стабильно забивает дома и редко остаeтся без голов.

«Елимай»

Гости занимают 5-е место и находятся в неплохой форме: победы над «Кызыл-Жаром» (2:0), «Кайратом» (3:2) и «Актобе» (2:1) показывают, что команда способна набирать очки даже против сильных соперников. «Елимай» отличается стабильностью в атаке – 11 матчей подряд с забитыми мячами. В последних пяти встречах команда оформила 11 голов, демонстрируя среднюю результативность 2.20 за игру. При этом оборона гостей надeжнее, чем у соперника: всего 4 пропущенных мяча за пять матчей.

Факты о командах

«Астана»

  • Лидер турнира с 46 очками после 21 тура
  • Забивает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 2.40 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Самая результативная команда лиги – 52 гола

«Елимай»

  • Победы в 3 последних матчах
  • Забивает в 11 играх подряд
  • В среднем: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Имеет одну из лучших оборон в чемпионате

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
5
Забитых мячей
1
1.67
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:3
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
0 : 2
30.05.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
0 : 3
20.10.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
0 : 1
31.03.2024
Елимай

Прогноз на матч «Астана» – «Елимай»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и с выраженными атакующими сильными сторонами. «Астана» продолжает активно штамповать голы, но нестабильность в обороне оставляет соперникам шансы. «Елимай» же выглядит более сбалансированным: надeжная защита и стабильная результативность позволяют рассчитывать на гол даже в выездной игре против лидера. Учитывая высокую результативность обеих сторон, матч вполне может пройти в атакующем ключе, с голами в обе стороны, но фактор домашнего поля и класс «Астаны» делают хозяев фаворитом встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.75
Победа «Астаны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Елимай Астана
Другие прогнозы
14.09.2025
14:30
2.10
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов - Сочи
Победа «Крыльев Советов»
14.09.2025
15:00
1.97
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат - Актобе
Победа «Кайрата»
14.09.2025
15:00
1.65
Испания. Примера, 4 тур
Сельта - Жирона
Победа «Сельты»
14.09.2025
15:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Тюмень - Машук-КМВ
Победа «Тюмени» с форой (0)
14.09.2025
15:30
2.20
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря - Колос
Обе команды забьют
14.09.2025
16:00
1.42
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта - Лечче
Победа «Аталанты»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 