14 сентября на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте состоится матч 4 тура Лиги 1, где хозяева примут «Париж». Обе команды неудачно начали сезон и находятся в нижней части таблицы, но при этом регулярно забивают, что обещает зрелищную игру.

«Брест»

После трeх туров команда набрала всего одно очко и занимает 17-е место. В последнем матче «Брест» уступил «Лансу» 1:3, продлив серию без побед до четырeх игр. При этом коллектив стабильно создаeт моменты и забивает: семь голов в последних пяти встречах. Камори Думбия остаeтся ключевым игроком атаки, оформивший два мяча за семь матчей. Главная проблема команды – оборона: десять пропущенных мячей за пять игр и серия из четырeх встреч подряд, где соперник обязательно отличался. Несмотря на трудности, «Брест» силeн дома: пять матчей без поражений на своeм поле.

«Париж»

Столичный клуб начал сезон с поражений от «Анже» и «Марселя», но в третьем туре сумел одержать первую победу, обыграв «Мец» 3:2. Сейчас «Париж» идeт на 15-м месте с тремя очками. Команда активно играет в атаке: девять голов в пяти матчах и стабильная результативность в большинстве встреч. Лучший бомбардир – Илан Кеббаль, забивший трижды в четырeх матчах. Однако оборонительные проблемы очевидны: 11 пропущенных мячей за пять игр, серия из трeх матчей подряд с голами соперников и слабая игра при позиционной защите.

Факты о командах

«Брест»

1 очко после 3 туров, 17-е место

Не выигрывает 4 тура подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

5 матчей без поражений дома

«Париж»

3 очка после 3 туров, 15-е место

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

9 голов за последние 5 игр

Прогноз на матч «Брест» – «Париж»

Обе команды демонстрируют атакующий футбол, но испытывают серьeзные проблемы в обороне. «Брест» силeн на своeм поле и наверняка постарается сыграть первым номером, однако слабая оборона может не выдержать давления. «Париж» регулярно забивает и полагается на Кеббаля, способного создать момент из ничего. Ожидается открытая игра с голами обеих сторон.

Рекомендации