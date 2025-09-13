Введите ваш ник на сайте
«Брест» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

13 сентября 2025 9:46
Брест - Париж
14 сент. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 4 тур
Перейти в онлайн матча
14 сентября на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте состоится матч 4 тура Лиги 1, где хозяева примут «Париж». Обе команды неудачно начали сезон и находятся в нижней части таблицы, но при этом регулярно забивают, что обещает зрелищную игру.

«Брест»

После трeх туров команда набрала всего одно очко и занимает 17-е место. В последнем матче «Брест» уступил «Лансу» 1:3, продлив серию без побед до четырeх игр. При этом коллектив стабильно создаeт моменты и забивает: семь голов в последних пяти встречах. Камори Думбия остаeтся ключевым игроком атаки, оформивший два мяча за семь матчей. Главная проблема команды – оборона: десять пропущенных мячей за пять игр и серия из четырeх встреч подряд, где соперник обязательно отличался. Несмотря на трудности, «Брест» силeн дома: пять матчей без поражений на своeм поле.

«Париж»

Столичный клуб начал сезон с поражений от «Анже» и «Марселя», но в третьем туре сумел одержать первую победу, обыграв «Мец» 3:2. Сейчас «Париж» идeт на 15-м месте с тремя очками. Команда активно играет в атаке: девять голов в пяти матчах и стабильная результативность в большинстве встреч. Лучший бомбардир – Илан Кеббаль, забивший трижды в четырeх матчах. Однако оборонительные проблемы очевидны: 11 пропущенных мячей за пять игр, серия из трeх матчей подряд с голами соперников и слабая игра при позиционной защите.

Факты о командах

«Брест»

  • 1 очко после 3 туров, 17-е место
  • Не выигрывает 4 тура подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 5 матчей без поражений дома

«Париж»

  • 3 очка после 3 туров, 15-е место
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 9 голов за последние 5 игр

Прогноз на матч «Брест» – «Париж»

Обе команды демонстрируют атакующий футбол, но испытывают серьeзные проблемы в обороне. «Брест» силeн на своeм поле и наверняка постарается сыграть первым номером, однако слабая оборона может не выдержать давления. «Париж» регулярно забивает и полагается на Кеббаля, способного создать момент из ничего. Ожидается открытая игра с голами обеих сторон.

Рекомендации

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Париж Брест
Рекомендуем
