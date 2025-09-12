В пятом туре украинской Премьер-лиги встретятся команды из нижней части таблицы – «Рух» и «Эпицентр». Обе переживают кризисные отрезки и нуждаются в очках, чтобы не застрять в борьбе за выживание уже на старте сезона. Матч на «Арене Львов» может стать поворотным моментом для одной из сторон.

«Рух»

Львовский клуб стартовал неудачно: после четырeх туров в активе команды всего три очка и три поражения подряд в Премьер-лиге. Последняя игра завершилась поражением от «Металлиста 1925» (0:2). Несмотря на спад, «Рух» стабильно забивает – 6 голов в 5 последних матчах, включая 2 в недавней товарищеской встрече с «Вересом». Лидер нападения B. Faal уже отличился дважды в чемпионате.Однако ключевая проблема – оборона. Команда пропускает в 7 матчах подряд, а средний показатель пропущенных – 2.40 гола за игру за последние 5 матчей. Такие цифры говорят о системных провалах в защите, что усложняет задачу по набору очков.

«Эпицентр»

Новичок Премьер-лиги пока не набрал ни одного очка и идeт на предпоследнем месте. Четыре поражения подряд в чемпионате, включая недавнюю неудачу с «Колосом» (0:1), указывают на сложности адаптации к уровню турнира. При этом команда проявляет боевой характер: в последнем товарищеском матче против «ЛНЗ» была одержана уверенная победа 3:1, что может добавить уверенности.Атака работает нестабильно – 5 голов в 5 матчах, но пропускает команда стабильно и много: 8 мячей за тот же период, при этом серия из 11 матчей с пропущенными продолжается. Средний показатель – 1.60 гола в свои ворота за игру, что говорит о слабой организации обороны.

Факты о командах

«Рух»

Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 7 матчах подряд

В последних 5 матчах: 6 забито, 12 пропущено

В среднем за игру: 1.20 гола забито, 2.40 пропущено

«Эпицентр»

Проигрывает в 4 матчах подряд в Премьер-лиге

Пропускает в 11 матчах подряд

В последних 5 матчах: 5 забито, 8 пропущено

В среднем за игру: 1.00 гола забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно пропускают, но также способны забивать. «Рух» будет играть дома и постарается использовать слабую оборону соперника, чтобы прервать серию поражений. «Эпицентр» показывает характер и может ответить хотя бы одним голом. Сценарий с обменом голами и пробитием тотала выглядит наиболее логичным, учитывая слабость оборон у обоих.

Рекомендованные ставки