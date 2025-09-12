Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рух» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

12 сентября 2025 10:51
Рух - Эпицентр
13 сент. 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

В пятом туре украинской Премьер-лиги встретятся команды из нижней части таблицы – «Рух» и «Эпицентр». Обе переживают кризисные отрезки и нуждаются в очках, чтобы не застрять в борьбе за выживание уже на старте сезона. Матч на «Арене Львов» может стать поворотным моментом для одной из сторон.

«Рух»

Львовский клуб стартовал неудачно: после четырeх туров в активе команды всего три очка и три поражения подряд в Премьер-лиге. Последняя игра завершилась поражением от «Металлиста 1925» (0:2). Несмотря на спад, «Рух» стабильно забивает – 6 голов в 5 последних матчах, включая 2 в недавней товарищеской встрече с «Вересом». Лидер нападения B. Faal уже отличился дважды в чемпионате.Однако ключевая проблема – оборона. Команда пропускает в 7 матчах подряд, а средний показатель пропущенных – 2.40 гола за игру за последние 5 матчей. Такие цифры говорят о системных провалах в защите, что усложняет задачу по набору очков.

«Эпицентр»

Новичок Премьер-лиги пока не набрал ни одного очка и идeт на предпоследнем месте. Четыре поражения подряд в чемпионате, включая недавнюю неудачу с «Колосом» (0:1), указывают на сложности адаптации к уровню турнира. При этом команда проявляет боевой характер: в последнем товарищеском матче против «ЛНЗ» была одержана уверенная победа 3:1, что может добавить уверенности.Атака работает нестабильно – 5 голов в 5 матчах, но пропускает команда стабильно и много: 8 мячей за тот же период, при этом серия из 11 матчей с пропущенными продолжается. Средний показатель – 1.60 гола в свои ворота за игру, что говорит о слабой организации обороны.

Факты о командах

«Рух»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 6 забито, 12 пропущено
  • В среднем за игру: 1.20 гола забито, 2.40 пропущено

«Эпицентр»

  • Проигрывает в 4 матчах подряд в Премьер-лиге
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 5 забито, 8 пропущено
  • В среднем за игру: 1.00 гола забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно пропускают, но также способны забивать. «Рух» будет играть дома и постарается использовать слабую оборону соперника, чтобы прервать серию поражений. «Эпицентр» показывает характер и может ответить хотя бы одним голом. Сценарий с обменом голами и пробитием тотала выглядит наиболее логичным, учитывая слабость оборон у обоих.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Эпицентр Рух
Другие прогнозы
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
12.09.2025
20:15
1.72
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал - Славия-Мозырь
Победа «Славии Мозырь»
12.09.2025
21:30
1.87
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер - Айнтрахт
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 