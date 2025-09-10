Введите ваш ник на сайте
«Сатурн» – «БроукБойз»: прогноз и ставки на матч 11 сентября 2025 с коэффициентом 1.88

10 сентября 2025 8:03
Леон Сатурн - БроукБойз
11 сент. 2025, четверг 19:30 | Россия. Кубок, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.88
Оба тайма меньше 1.5 гола
Сделать ставку

В 3-м раунде пути регионов FONBET Кубка России встретятся «Сатурн» и «БроукБойз». Обе команды представляют нижние эшелоны российского футбола, а потому предстоящая игра – шанс заявить о себе на более высоком уровне. При этом текущая форма и игровые показатели соперников позволяют ожидать не самый результативный матч, где многое будет решаться в борьбе за центр поля и реализацию редких моментов.

«Сатурн»

Коллектив из Раменского с трудом преодолел прошлый раунд турнира, сыграв вничью 0:0 с «Динамо Брянск» и выиграв серию пенальти. Команда показывает нестабильные результаты во Второй лиге: ничья со «Звездой СПб» (2:2), поражения от «Балтики-2» и «Торпедо Владимир». «Сатурн» слабо проявляет себя в атаке – всего 2 забитых мяча в последних трeх играх. В обороне также возникают проблемы: команда пропустила 4 мяча за этот же период. Явного прогресса в игре не наблюдается, хотя в кубковом матче «Сатурн» проявил характер.

«БроукБойз»

Несмотря на выход в следующий раунд, «БроукБойз» находятся в плохой игровой форме. Команда проигрывает в 5 матчах подряд, включая встречи разных турниров. При этом коллектив забивает не так уж мало – в среднем 1.20 гола за игру в последних пяти матчах. Основная проблема – оборона: в этих же играх «БроукБойз» пропускают 1.40 гола за матч. Даже в победной игре против «Авангарда Курск» команда позволила сопернику создать немало моментов. Отсутствие стабильности в защите и психологическая нестабильность после серии поражений могут сыграть решающую роль.

Факты о командах

«Сатурн»

  • Победа в серии пенальти над «Динамо Брянск» в Кубке
  • 2 забитых мяча в 3 последних матчах
  • 4 пропущенных гола за 3 игры
  • Нестабильная форма во Второй лиге

«БроукБойз»

  • 5 поражений подряд
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • В среднем: 1.20 забито и 1.40 пропущено за 5 игр
  • Победа над «Авангардом Курск» (2:1) в прошлом раунде Кубка

Прогноз на матч «Сатурн» – «БроукБойз»

Обе команды далеки от оптимальной формы, и ключевым фактором может стать фактор домашнего поля. «Сатурн» показывает чуть более собранную игру в защите, а у «БроукБойз» продолжается негативная серия. В то же время, обе команды не прочь атаковать и часто обмениваются голами. Вероятен осторожный сценарий с минимумом рисков, особенно в первом тайме.

Рекомендованные ставки:

  • Оба тайма меньше 1.5 гола – 1.88
  • Тотал матча меньше 2.5 – 1.72

1.88
Оба тайма меньше 1.5 гола
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок БроукБойз Леон Сатурн
