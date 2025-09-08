Введите ваш ник на сайте
Босния и Герцеговина – Австрия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

08 сентября 2025 9:17
Босния и Герцеговина - Австрия
09 сент. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 6 тур
Перейти в онлайн матча
9 сентября в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится ключевой матч группы в рамках шестого тура европейской квалификации к чемпионату мира. Лидеры квартета – Босния и Герцеговина и Австрия – встретятся в очной дуэли, которая может предопределить судьбу первого места в группе. Обе команды идут с идеальными сериями и демонстрируют стабильную игру как в атаке, так и в обороне.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины подходит к матчу в статусе лидера группы. Четыре победы в четырeх матчах квалификации, включая уверенную победу 6:0 над Сан-Марино в предыдущем туре, говорят о хорошем уровне организации игры. За эти встречи команда забила 11 голов и пропустила всего 3.

Сбалансированность состава – ключевая черта боснийцев в этом отборе. Коллектив эффективно контролирует темп, минимизирует ошибки у своих ворот и остро действует в финальной трети. Средняя результативность команды – 2.20 гола за игру. Особенно впечатляют матчи против Кипра (2:1) и Румынии (1:0), где Босния и Герцеговина добивалась побед даже в напряжeнной борьбе.

Австрия

Австрия уверенно занимает вторую строчку, отставая на три очка, но имея игру в запасе. Команда начала квалификацию с трeх побед, включая важнейшую викторию над Румынией (2:1) и уверенный разгром Сан-Марино (4:0). В последней встрече австрийцы одолели Кипр со счeтом 1:0.

Австрийская сборная демонстрирует надeжную оборонительную игру – всего 4 пропущенных мяча в последних пяти матчах и средний показатель – 0.80 гола за игру. В атаке команда стабильно реализует свои моменты: в среднем по 1.60 гола за матч. На выезде коллектив тоже показывает качественные результаты, что делает его опасным соперником даже в гостевых условиях.

Факты о командах

Босния и Герцеговина

  • 4 победы в 4 матчах квалификации
  • В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 забитых мячей в последнем туре против Сан-Марино
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 12 очков и 1 место в группе

Австрия

  • 3 победы в 3 матчах квалификации
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы над Сан-Марино, Румынией и Кипром
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • 9 очков и 2 место в группе

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
3
Забитых мячей
3
0.75
В среднем за матч
0.75
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Босния и Герцеговина
1 : 2
09.09.2025
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
0 : 0
15.11.2018
Босния и Герцеговина
Лига наций, 2 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
11.09.2018
Австрия
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
1 : 1
31.03.2015
Босния и Герцеговина

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Австрия

Встречаются две сбалансированные и дисциплинированные команды. Обе сборные демонстрируют стабильность в обороне и эффективность в атаке. Ожидается равная борьба с минимальным количеством рисков, особенно в первом тайме, когда команды будут присматриваться друг к другу.

Несмотря на высокую результативность Боснии, стоит учесть уровень оппозиции в прошедших турах. Австрия, напротив, справилась с более сильными соперниками, и может навязать борьбу на равных. Возможен сценарий, при котором игра будет развиваться по сдержанному сценарию с упором на организацию.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.87
  • Ничья в первом тайме – коэффициент 2.10

Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Австрия Босния и Герцеговина
Рекомендуем
