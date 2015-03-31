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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Босния и Герцеговина
Австрия - Босния и Герцеговина: обзор матча 31 марта 2015
Австрия
31.03.2015, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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