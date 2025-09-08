9 сентября на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоится матч 6 тура европейской квалификации чемпионата мира между сборными Азербайджана и Украины. Обе команды переживают сложные отрезки, но при этом имеют разные турнирные перспективы: Украина борется за второе место в группе, тогда как Азербайджан всe ещe не набрал ни одного очка.

Азербайджан

Сборная Азербайджана находится в глубоком игровом кризисе. Команда проиграла четыре последних матча подряд в рамках отбора, а общее количество поражений без побед достигает уже 11. Последняя игра против Исландии завершилась разгромом 0:5, и это лишь подчеркнуло проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних пяти встречах команда сумела отличиться лишь однажды, при этом пропустив 12 мячей. В атаке нет стабильного лидера, а оборона даeт сбои при любом давлении. Даже на родном стадионе коллектив не демонстрирует уверенности, и текущая форма явно не позволяет рассчитывать на очки в матче против соперника уровня Украины.

Украина

Украинская сборная также не может похвастаться стабильностью. Команда проиграла Франции (0:2) в прошлом туре и пропускает на протяжении восьми матчей подряд. Тем не менее, украинцы выглядят более собранно, особенно в матчах с аутсайдерами. Победы над Новой Зеландией и Бельгией (в рамках Лиги наций) показали, что при должной концентрации сборная способна реализовывать преимущество в классе. Ключевую роль в нападении играет Александр Зинченко, который уже отличился четырежды за национальную команду. Несмотря на нестабильную оборону, атакующая линия Украины способна справиться с защитой соперника, уступающего по большинству игровых показателей.

Факты о командах

Азербайджан

Не выигрывает в 11 последних матчах

В среднем: 0.20 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 1 из 5 последних матчей

0 побед в квалификации

Украина

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в 8 матчах подряд

Победа над Новой Зеландией и Бельгией в последних пяти встречах

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Азербайджан 1 : 1 Украина

Прогноз на матч Азербайджан – Украина

Учитывая статистику, форму и состав команд, сборная Украины имеет серьeзное преимущество в классе и опыте. Несмотря на текущие проблемы в обороне, подопечные Реброва стабильно создают моменты у ворот соперников и реализуют их с высокой эффективностью. Азербайджан же, напротив, выглядит беззубо в атаке и уязвимо в защите. Матч в Баку вряд ли станет исключением, и гости должны брать три очка.

