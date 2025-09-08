Введите ваш ник на сайте
Азербайджан – Украина: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.66

08 сентября 2025 9:40
Азербайджан - Украина
09 сент. 2025, вторник 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.66
Победа Украины
Сделать ставку

9 сентября на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоится матч 6 тура европейской квалификации чемпионата мира между сборными Азербайджана и Украины. Обе команды переживают сложные отрезки, но при этом имеют разные турнирные перспективы: Украина борется за второе место в группе, тогда как Азербайджан всe ещe не набрал ни одного очка.

Азербайджан

Сборная Азербайджана находится в глубоком игровом кризисе. Команда проиграла четыре последних матча подряд в рамках отбора, а общее количество поражений без побед достигает уже 11. Последняя игра против Исландии завершилась разгромом 0:5, и это лишь подчеркнуло проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних пяти встречах команда сумела отличиться лишь однажды, при этом пропустив 12 мячей. В атаке нет стабильного лидера, а оборона даeт сбои при любом давлении. Даже на родном стадионе коллектив не демонстрирует уверенности, и текущая форма явно не позволяет рассчитывать на очки в матче против соперника уровня Украины.

Украина

Украинская сборная также не может похвастаться стабильностью. Команда проиграла Франции (0:2) в прошлом туре и пропускает на протяжении восьми матчей подряд. Тем не менее, украинцы выглядят более собранно, особенно в матчах с аутсайдерами. Победы над Новой Зеландией и Бельгией (в рамках Лиги наций) показали, что при должной концентрации сборная способна реализовывать преимущество в классе. Ключевую роль в нападении играет Александр Зинченко, который уже отличился четырежды за национальную команду. Несмотря на нестабильную оборону, атакующая линия Украины способна справиться с защитой соперника, уступающего по большинству игровых показателей.

Факты о командах

Азербайджан

  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • В среднем: 0.20 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 1 из 5 последних матчей
  • 0 побед в квалификации

Украина

  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Победа над Новой Зеландией и Бельгией в последних пяти встречах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Азербайджан
1 : 1
09.09.2025
Украина

Прогноз на матч Азербайджан – Украина

Учитывая статистику, форму и состав команд, сборная Украины имеет серьeзное преимущество в классе и опыте. Несмотря на текущие проблемы в обороне, подопечные Реброва стабильно создают моменты у ворот соперников и реализуют их с высокой эффективностью. Азербайджан же, напротив, выглядит беззубо в атаке и уязвимо в защите. Матч в Баку вряд ли станет исключением, и гости должны брать три очка.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Украины – коэффициент 1.66
  • Индивидуальный тотал Украины больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Украина победит и тотал меньше 4.5 – коэффициент 2.10

1.66
Победа Украины
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Азербайджан
