8 сентября на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится один из центральных поединков 6 тура европейской квалификации чемпионата мира – сборная Греции примет Данию. Обе команды входят в число претендентов на выход из группы и демонстрируют высокую результативность, что делает предстоящую встречу особенно интригующей.

Греция

Греки выдали мощную серию, одержав четыре победы подряд, включая недавнюю крупную викторию над Беларусью со счeтом 5:1. За последние пять матчей сборная забила 16 мячей, что говорит о заметном прогрессе в атакующей линии. Лидером остаeтся Бакасетас, оформивший 7 голов в 19 матчах. Команда уверенно действует в позиционном нападении, грамотно использует фланги и наработанные стандартные положения. В обороне Греция действует не безупречно, но лишь 3 пропущенных мяча за 5 матчей говорят о хорошей структуре игры при потерях.

Дания

Сборная Дании, несмотря на сухую ничью с Шотландией, продолжает сохранять стабильность. У подопечных Каспера Хьюлманда 5 матчей без поражений в последних 7 играх. Главная угроза – Расмус Хейлунд, который отличился 8 раз в 21 матче. При этом датчане чередуют уверенные победы (5:0 с Литвой, 2:1 с Северной Ирландией) с менее убедительными играми. Слабым местом остаeтся защита: 6 пропущенных мячей за последние 5 матчей и регулярные просадки в концовках таймов. Тем не менее, команда умеет адаптироваться по ходу встречи и грамотно пользоваться слабостями соперника.

Факты о командах

Греция

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 3.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

16 голов за 5 последних встреч

Дания

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Сухая ничья с Шотландией в прошлом туре

Прогноз на матч Греция – Дания

Обе команды подойдут к матчу в хорошей форме. Греция удивляет высокой результативностью и демонстрирует уверенную игру в нападении, особенно на домашней арене. Дания, в свою очередь, стабильна, но неидеальна в защите. С учeтом атакующего потенциала хозяев и уровня исполнителей гостей, наиболее логичной выглядит ставка на результативный сценарий. Прогнозируем напряжeнный матч с обменом голами, но с небольшим перевесом датчан по качеству состава.

Рекомендованные ставки: