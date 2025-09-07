Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Греция – Дания: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

07 сентября 2025 9:23
Греция - Дания
08 сент. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют
Сделать ставку

8 сентября на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится один из центральных поединков 6 тура европейской квалификации чемпионата мира – сборная Греции примет Данию. Обе команды входят в число претендентов на выход из группы и демонстрируют высокую результативность, что делает предстоящую встречу особенно интригующей.

Греция

Греки выдали мощную серию, одержав четыре победы подряд, включая недавнюю крупную викторию над Беларусью со счeтом 5:1. За последние пять матчей сборная забила 16 мячей, что говорит о заметном прогрессе в атакующей линии. Лидером остаeтся Бакасетас, оформивший 7 голов в 19 матчах. Команда уверенно действует в позиционном нападении, грамотно использует фланги и наработанные стандартные положения. В обороне Греция действует не безупречно, но лишь 3 пропущенных мяча за 5 матчей говорят о хорошей структуре игры при потерях.

Дания

Сборная Дании, несмотря на сухую ничью с Шотландией, продолжает сохранять стабильность. У подопечных Каспера Хьюлманда 5 матчей без поражений в последних 7 играх. Главная угроза – Расмус Хейлунд, который отличился 8 раз в 21 матче. При этом датчане чередуют уверенные победы (5:0 с Литвой, 2:1 с Северной Ирландией) с менее убедительными играми. Слабым местом остаeтся защита: 6 пропущенных мячей за последние 5 матчей и регулярные просадки в концовках таймов. Тем не менее, команда умеет адаптироваться по ходу встречи и грамотно пользоваться слабостями соперника.

Факты о командах

Греция

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 3.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • 16 голов за 5 последних встреч

Дания

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Сухая ничья с Шотландией в прошлом туре

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Греция
0 : 3
08.09.2025
Дания
Товарищеские матчи. Сборные,
Греция
1 : 1
11.02.2009
Дания

Прогноз на матч Греция – Дания

Обе команды подойдут к матчу в хорошей форме. Греция удивляет высокой результативностью и демонстрирует уверенную игру в нападении, особенно на домашней арене. Дания, в свою очередь, стабильна, но неидеальна в защите. С учeтом атакующего потенциала хозяев и уровня исполнителей гостей, наиболее логичной выглядит ставка на результативный сценарий. Прогнозируем напряжeнный матч с обменом голами, но с небольшим перевесом датчан по качеству состава.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Греции больше 1 – коэффициент 2.05
  • Победа Дании или ничья + тотал больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.95
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Дания Греция
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 