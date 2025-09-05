Введите ваш ник на сайте
Ирландия – Венгрия: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

05 сентября 2025 9:54
Ирландия - Венгрия
06 сент. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
Перейти в онлайн матча
6 сентября на стадионе «Авива» в Дублине состоится матч 5-го тура квалификации чемпионата мира. Встречаются команды, находящиеся на разных эмоциональных и игровых отрезках. Ирландия демонстрирует признаки стабильности и постепенно наращивает форму, тогда как Венгрия сталкивается с трудностями в обороне и нестабильной игрой в атаке.

Ирландия

Ирландцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, а серия без поражений продолжается с марта. Команда не пропустила в двух последних встречах против Люксембурга (0:0) и Сенегала (1:1), что свидетельствует об улучшении организации обороны.

При этом в атаке сборная играет прагматично: всего 5 голов за 5 матчей, в среднем по одному за игру. Эван Фергюсон, забивший 4 мяча в 16 матчах, остаeтся основным источником опасности. Коллектив, ориентированный на контроль мяча и надeжность, старается избегать открытого футбола.

Оборона Ирландии в последние встречи показывает прогресс, особенно по сравнению с неудачей против Англии в ноябре (0:5). За последние 5 матчей команда пропустила 8 голов, но большая часть пришлась на старые игры – текущая форма обороны куда стабильнее.

Венгрия

Венгрия проводит непростой отрезок: 4 поражения за 6 матчей, включая крупные от Турции (1:3 и 0:3), указывают на проблемы в обороне. В последних 5 играх команда пропустила 10 мячей – худший показатель среди соперников Ирландии за последние месяцы.

Атака также нестабильна. При наличии яркого лидера в лице Доминика Собослаи (8 голов в 21 матче), венгры забили всего 4 мяча за последние 5 встреч, и лишь однажды отличились больше одного раза.

Даже недавняя победа над Азербайджаном (2:1) в товарищеском матче не убедила – соперник не входил в число сильнейших, а сама игра далась с трудом. Оборона Венгрии пропускает практически в каждой игре, а в выездных матчах команда выглядит уязвимо.

Факты о командах:

Ирландия

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 матча подряд без поражений
  • Уверенно играет дома и не боится атаковать

Венгрия

  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может стабилизировать игру в обороне
  • Поражения в 3 из 4 последних официальных встреч

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
0.67
В среднем за матч
0.33
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
2 : 1
04.06.2024
Венгрия
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
0 : 0
08.06.2021
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
0 : 0
04.06.2012
Ирландия

Прогноз на матч Ирландия – Венгрия

Форма Ирландии позволяет рассматривать команду как фаворита матча. В домашних условиях ирландцы почти не проигрывают, тогда как Венгрия часто испытывает проблемы в защите, особенно на выезде. Статистика также говорит в пользу хозяев, которые стабильно набирают очки и выглядят более организованно.

При этом обе команды не блещут результативностью, что делает выбор ставки с учeтом осторожного футбола логичным. Ирландия способна одержать победу, но в упорной и не слишком результативной встрече.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Ирландии – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал Венгрии меньше 1 – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Венгрия Ирландия
Рекомендуем
