Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Румыния – Канада: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

04 сентября 2025 9:44
Румыния - Канада
05 сент. 2025, пятница 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

5 сентября на Национальном стадионе в Бухаресте состоится товарищеский матч между сборными Румынии и Канады. Обе команды показывают результативный футбол, и встреча обещает быть боевой. Противостояние станет отличной проверкой перед официальными матчами.

Румыния

Румынская сборная активно комбинирует в атаке и стабильно забивает – 12 голов за последние 5 встреч, включая разгром Сан-Марино со счeтом 5:1. Тем не менее, в рамках товарищеских матчей команда демонстрирует нестабильные результаты – четыре игры без побед и три подряд ничьи дома. Проблемой остаeтся оборона: в 5 из 7 последних матчей команда пропускала, а средний показатель – 1.00 гола за игру. Однако стоит отметить и положительные моменты – команда не отсиживается в защите и регулярно создаeт моменты. В атаке выделяется широкая ротация: забивают не только нападающие, но и полузащитники.

Канада

Сборная Канады уверенно выступает на международной арене. В последних 5 матчах команда пропустила всего 2 мяча и выдала сухую ничью с Кот-д’Ивуаром. При этом североамериканцы стабильно результативны: в среднем по 2 забитых мяча за матч и четыре встречи подряд с голами. Особенно ярко проявила себя Канада на Кубке КОНКАКАФ – победа над Сальвадором (2:0) и разгром Гондураса (6:0) подтверждают потенциал команды. В составе выделяются нападающие, способные решать эпизоды индивидуально, а оборона выглядит сбалансированной и надeжной.

Факты о командах:

Румыния

  • Не выигрывает в 4 последних товарищеских матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Канада

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропустила всего 2 гола в 5 последних играх

Прогноз на матч Румыния – Канада

Матч ожидается открытым: обе команды играют в атакующий футбол, регулярно забивают и создают много моментов. Несмотря на статус товарищеской встречи, мотивация у обеих сторон будет высокой. Румыния играет дома и попытается прервать неудачную серию, однако Канада выглядит более сбалансированной и стабильной, особенно в защите. С учeтом формы команд, разумно ожидать обмена голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Ничья – коэффициент 3.30

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Канада Румыния
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 