5 сентября на Национальном стадионе в Бухаресте состоится товарищеский матч между сборными Румынии и Канады. Обе команды показывают результативный футбол, и встреча обещает быть боевой. Противостояние станет отличной проверкой перед официальными матчами.

Румыния

Румынская сборная активно комбинирует в атаке и стабильно забивает – 12 голов за последние 5 встреч, включая разгром Сан-Марино со счeтом 5:1. Тем не менее, в рамках товарищеских матчей команда демонстрирует нестабильные результаты – четыре игры без побед и три подряд ничьи дома. Проблемой остаeтся оборона: в 5 из 7 последних матчей команда пропускала, а средний показатель – 1.00 гола за игру. Однако стоит отметить и положительные моменты – команда не отсиживается в защите и регулярно создаeт моменты. В атаке выделяется широкая ротация: забивают не только нападающие, но и полузащитники.

Канада

Сборная Канады уверенно выступает на международной арене. В последних 5 матчах команда пропустила всего 2 мяча и выдала сухую ничью с Кот-д’Ивуаром. При этом североамериканцы стабильно результативны: в среднем по 2 забитых мяча за матч и четыре встречи подряд с голами. Особенно ярко проявила себя Канада на Кубке КОНКАКАФ – победа над Сальвадором (2:0) и разгром Гондураса (6:0) подтверждают потенциал команды. В составе выделяются нападающие, способные решать эпизоды индивидуально, а оборона выглядит сбалансированной и надeжной.

Факты о командах:

Румыния

Не выигрывает в 4 последних товарищеских матчах

В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Канада

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

В среднем: 2.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Пропустила всего 2 гола в 5 последних играх

Прогноз на матч Румыния – Канада

Матч ожидается открытым: обе команды играют в атакующий футбол, регулярно забивают и создают много моментов. Несмотря на статус товарищеской встречи, мотивация у обеих сторон будет высокой. Румыния играет дома и попытается прервать неудачную серию, однако Канада выглядит более сбалансированной и стабильной, особенно в защите. С учeтом формы команд, разумно ожидать обмена голами.

Рекомендованные ставки: