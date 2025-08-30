Введите ваш ник на сайте
«Дженоа» - «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.40

30 августа 2025 16:22
Дженоа - Ювентус
31 авг. 2025, воскресенье 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
31 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч второго тура Серии А. «Дженоа» попробует отобрать очки у «Ювентуса».

«Дженоа»

«Грифоны» под руководством Патрика Виейра показали очень невнятный футбол в матче с потенциальным аутсайдером – «Лечче». Шутка ли, но «Дженоа» мог и вовсе уступить далеко не самому элитному сопернику.

По сути, команда находится в стадии перестройки, практически полностью обновив линию атаки.

Последние три игры:

  • Дженоа – Лечче 0:0
  • Дженоа – Виченца 3:0
  • Ренн – Дженоа 2:2

«Ювентус»

«Старой синьоре» пришлось попотеть в поединке с «Пармой», однако подопечные Игора Тудора все же взяли свое. Главная новость из стана «бьянконери» – опальный форвард Душан Влахович остается в Турине как минимум до зимы. Страйкер не хочет продлевать контракт, но и не спешит уходить в другую команду. К слову, в игре с «Пармой» Душан отличился голом после выхода на замену.

Последние три игры:

  • Ювентус – Парма 2:0
  • Аталанта – Ювентус 1:2
  • Боруссия Дортмунд – Ювентус 1:2

Очные встречи:

  • Ювентус – Дженоа 1:0
  • Дженоа – Ювентус 0:3
  • Ювентус – Дженоа 0:0

Прогноз на матч «Дженоа» – «Ювентус»

В Генуе ожидается вязкая игра – Виейра традиционно действует против больших команд с акцентом на эшелонированную оборону. «Юве» будет сложно набрать три очка, но мы считаем, что неплохо подготовившиеся к новой кампании туринцы все же сумеют «дожать» «грифонов».

Прогноз: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3,5 голов, кеф – 2.40. Прогноз на счет – 0:2.

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Ювентус Дженоа
Рекомендуем
